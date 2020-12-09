کشف ذره عجیب در بدن بیماران مبتلا به «گندخونی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، ذره یادشده شباهت زیادی به سس گوجه فرنگی دارد و اولین بار توسط محققان آمریکایی در بدن موشهای مبتلا به گندخونی شناسایی شده است.
سپتیسمی یا گندخونی نوعی التهاب عفونی است که سراسر بدن را فرا میگیرد و تب، تپش قلب، افزایش میزان تنفس و گیجی از جمله نشانههای آن است. این بیماری موجب کاهش فشار خون و کاهش خروجی ادرار و تضعیف سیستم ایمنی بدن میشود و عامل آن یک باکتری به نام استافیلوکوکوس اورئوس است.
این ذرات باریک به دیواره رگهای خونی موشها میچسبند و هنوز ماهیت و علت شکل گیری آنها مشخص نیست. بررسیها نشان میدهد ذرات مرموز مذکور در درون رگهای خونی انسانهای مبتلا به گندخونی نیز شکل میگیرند. اما مواد تشکیل دهنده آنها هنوز مشخص نیست.
این ذرات توسط سلولهای ایمنی بدن موسوم به نوتروفیل ها شکل میگیرند که بلافاصله بعد از وقوع جراحت و آسیب در بدن وارد عمل میشوند. ذرات یادشده پدیدههایی عادی نیستند و در بدن موشها و انسانهای سالم وجود ندارند. پزشکان امیدوارند با نمونه برداری از بدن مبتلایان به گندخونی اطلاعات بیشتری در مورد ماهیت این ذرات عجیب به دست آورند.
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