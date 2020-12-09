۱۰۲۵ نفر مشکوک مبتلا به کرونا در پارس آباد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر بهنامجو استاندار اردبیل در سفر به شهرستان پارس آباد، ضمن بازدید از روند اجرای طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: هدف از اجرای طرح سردار شهید سلیمانی استفاده از ظرفیت محله‌ها برای مبارزه با کرونا و شکستن زنجیره انتقال این ویروس است.

وی گفت: طرح سردار شهید سلیمانی در شهرستان پارس آباد به همت بسیجیان با ۴۳ تیم محله محور و ۷۰۲ تیم دو نفره بسیج ۱۱۲ هزار نفر را در این شهرستان پایش و یک هزار و ۲۵ مورد مشکوک را شناسایی کردند.

استاندار اردبیل ادامه داد: پایش سلامت، آموزش پروتکل‌های بهداشتی، حمایت و نظارت بر تجمعات و جلوگیری از برگزاری مراسم عروسی و عزا از وظایف اصلی این تیم‌ها است.

بهنام جو ضمن قدردانی از زحمات بسیجیان، افزود: ۸۵ درصد جمعیت شهرستان پارس آباد در طرح سردار شهید حاج قاسم سلیمانی غربالگری شدند.

بهره برداری از بزرگراه پارس آباد - سربند، خرداد ماه ۱۴۰۰

استاندار اردبیل بیان کرد: پروژه چهار بانده کردن جاده پارس آباد به سربند تا خرداد ماه سال ۱۴۰۰ با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان به اتمام می‌رسد.

وی در خصوص ۲۰ میلیارد تومان اختصاص یافته به این پروژه، عنوان کرد: برای تکمیل این پروژه که ۱۰ میلیارد آن مربوط به پرداخت مطالبات پیمانکار و ۱۰ میلیارد دیگر برای تکمیل فاز اول این پروژه از پارس آباد خواهد بود.