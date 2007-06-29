لوگوی بازی جوانمردانه جام ملت های آسیا معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در لوگوی بازی جوانمردانه AFC، دو بازیکن دست در دست یکدیگر دارند که زیر پای یکی از آنها توپ قرار دارد. این لوگو نشان‌دهنده رعایت ارزش‌هایی مانند دوستی، اتحاد و همبستگی در فوتبال است.



AFC یکی از بزرگترین کنفدراسیون‌ها ازبین 6 کنفدراسیون عضو فیفا است و معرفی لوگوی جدید یکی دیگر از تلاش‌های بی ‌وقفه این کنفدراسیون برای ترویج بازی جوانمردانه، به حساب می ‌آید.



کلرکی تیپتون مدیر بخش بازاریابی و ارتباطات کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت: " لوگوی بازی جوانمردانه AFC مرحله مهمی برای فوتبال آسیا به شمار می ‌رود و نشان دهنده اهمیتی است که بازی جوانمردانه برای ما دارد."

بازی افتتاحیه مسابقات فوتبال جام ملت های آسیا روز 7 جولای -16 تیر در استادیوم راجامانگالا بین 2 تیم تایلند و عراق برگزارخواهد شد.