صادرات کالا در زنجان روند صعودی گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فتح الله حقیقی ظهر چهارشنبه در جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه استان زنجان در زمینه تجارت خارجی توسط اتاق بازرگانی نقشه راه تجارت خارجی را تدوین کرده است، گفت: اتاق بازرگانی زنجان دراین زمینه خوب عمل کرده است.

وی با بیان اینکه این استان توانمندی‌های بسیار خوبی در بخش برق و آی تی دارد و بخش کشاورزی دارد، اظهار کرد: باید از این ظرفیت‌ها برای توسعه اقتصادی استان استفاده شود.

استاندار زنجان، با بیان اینکه صادرات کالا از گمرک استان زنجان طی فروردین ماه سالجاری کاهش داشت، گفت: طی ۴۵ روز گذشته صادرات کالا ازگمرک استان افزایش یافت و امیدواریم این مهم تاپایان سال افزایش یابد.

حقیقی تاکید کرد: عملکرد گمرک استان زنجان طی هشت ماه امسال روند رو به رشدی دارد و خدمات قابل تقدیر است.

وی افزود: نقشه راه سرمایه گذاری استان بسیار مهم است و توفیقات خوبی برای استان حاصل می‌شود.

استاندار زنجان، ابراز داشت: نقشه راه سرمایه گذاری استان در تمام بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و تولیدی مشخص شده و هر دستگاه نقشه راه سرمایه گذاری را عملیاتی می‌کند.

حقیقی افزود: این استان بیشترین صادرات را به ترکیه دارد و شمش روی هم بیشترین کالای صادراتی است.

وی تصریح کرد: ایجاد فضای رقابتی سالم در زمینه صادرات ارد به کشورهای هدف مورد توجه قرار گیرد و باید واحدهایی برای این اقدام انتخاب شوند که تمام مکانیزه بوده و توان رقابت با سایر رقبا را داشته باشد.