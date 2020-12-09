۵ میلیارد اعتبار برای خرید ون ‌مخصوص معلولان در اختیار داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در همایش روز ملی معلولان که ظهر امروز به صورت مجازی برگزار شد با اشاره به تغییر رویکرد در شهرداری تهران در حوزه معلولان گفت: حدود ۲۰ سال به مأموریتها در این زمینه مسکوت مانده و ما نمیتوانیم یکباره همه آنها را به سرانجام برسانیم اما تغییر رویکرد در همه حوزههای شهردار این زمینه به خصوص در حوزه حمل و نقل مشهود است.
وی با اشاره به اختصاص ۵ میلیارد تومان اعتبار برای برای خرید ونهای مخصوص معلولین اظهار داشت: با این اعتبار لحاظ شده تنها میتوان پنج دستگاه ون خرید.
معاون شهردار تهران ادامه داد: ما به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد اعتبار احتیاج داریم که باید به روشهای دیگری این مسئله جبران شود چون بودجه شهرداری تهران محدود است.
هاشمی با اشاره به پیشنهاداتی که به شرکت خودروسازی برای تجهیز مینی بوسهای فروختهشده داشتهاند، گفت: امکان تجهیز برخی از این مینی بوسها برای استفاده معلولان و دارای ویلچر وجود دارد.
نظر شما