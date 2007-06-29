اخبار کوتاه از سازمان تبلیغات اسلامی مازندران

- به گزارش مهر، با فرارسیدن ایام تابستان و ضرورت فعالیت های فرهنگی در ساحل دریای خزر، 12 پایگاه طرح دریا به همت سازمان تبلیغات اسلامی مازندران شروع به کار خواهد کرد.به همین منظور دوازده پایگاه در شهرهای ساری، فریدونکنار، نکاء، محمودآباد، بابلسر، نوشهر، چالوس، رامسر، بهشهر، تنکابن، جویبار و نور برپا شده است. در این پایگاه ها، فعالیت هایی نظیر تشکیل نمایشگاه فرهنگی،برپایی نماز جماعت مغرب و عشا پاسخ به سئوالات شرعی، احداث نمازخانه صورت خواهد گرفت.

- با اعلام شرایط و چگونگی ثبت نام دانش آموزان در طرح تابستانی اوقات فراغت، برنامه های تبلیغاتی اداره امور فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی مازندران آغاز شد. تهیه، چاپ و توزیع بنر، ساخت تیزر 53 ثانیه ای، پخش زیرنویس از طریق شبکه استانی، پیام های رادیویی از جمله برنامه های تبلیغاتی است که صورت گرفته است. 500 بنر تبلیغاتی جهت اطلاع رسانی در سطح شهرها و نصب در سر پایگاه های اوقات فراغت بین شهرهای استان توزیع شد .