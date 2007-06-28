اسامی نامزد های دریافت جایزه بهترین بازیکن زن سال آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، AFC اولین کنفدراسیون در جهان است که طی مراسمی به زنان برتر فوتبال هر سال جایزه می دهد. بازیکن زن سال آسیا بازیکنی خواهد بود که در رقابت های آسیایی و جهانی خوش درخشیده باشد.

AFC پنج کاندیدا بازیکنان برتر زن سال را معرفی کرده است تا در نهایت بهترین بازیکن زن سال را انتخاب کند. این 5 بازیکن در رقابت های مقدماتی المپیک پکن بسیار خوش درخشیده بودند.



اسامی این 5 نامزد بدین شرح است : 1- ژزیل کاترین (استرالیا)،2- جی سو یون (کره شمالی)،3- ساوا هوماره (ژاپن)،4- سیسرائوم ژنپن (تایلند)،5- والش سارا (استرالیا)

* پنج نامزد بهترین بازیکن جوان زن آسیا نیز افرادی هستند که در بازیهای قهرمانی زیر 16 سال آسیا که در سال 2007 در مالزی برگزار شد یا در بازیهای جوانان خوش درخشیده اند.

از آنجا که بازیهای قهرمانی جوانان زنان آسیا ( زیر 19 سال) در اکتبر - مهرماه در کشور چین برگزارمی شود نفرات برگزیده جوانان بعد از این مسابقات نهایی خواهند شد.

پنج کاندید بازیکن برتر زن جوان آسیا نیز بدین شرح هستند :1- هو اون بیول (کره شمالی)،2- جی سو یون (کره جنوبی)، 3- ایوابوچی مونا (ژاپن)، 4- تاکانو ساکی (ژاپن)، 5- یون هیون هی (کره شمالی).