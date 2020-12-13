خط حمله شهرخودرو خطرناک است/ هواداران استقلال صبور باشند

عباس سرخاب مهاجم پیشین تیم استقلال و بهترین بازیکن مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در سال ۱۳۶۹ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مصاحبه محمود فکری مشخص کرد فشار زیادی را تحمل می‌کند که البته این موضوع در استقلال امری عادی است. فکری یا هر مربی دیگری کارش را در استقلال با فشار و استرس آغاز می‌کند و باید در کنار توانمندی‌های فنی از توانایی‌های بالای روحی و ذهنی هم برخوردار باشد تا تحت همین فشارها تیمش را به شرایط خوب برساند و از آن به بعد است که تحت حمایت هواداران قرار می‌گیرد. محمود فکری را درک می‌کنم و امیدوارم هرچه زودتر از زیر این فشارها خارج شود و بتواند بهترین نتایج را با این تیم بگیرد.

وی افزود: هواداران ما که به خصوص در صفحات مجازی به فکری فشار می‌آورند به این فکر کنند که ممکن است این فشارها منجر به جدایی فکری شود و بعد از آنچه باید کرد؟ الان چه کسی مانده که بیاید و در این شرایط مسئولیت استقلال را بپذیرد؟ هواداران باید قدری خویشتن داری کرده و کمک کنند تیم زودتر به شرایط خوب بازگردد.

مهاجم پیشین آبی پوشان در خصوص دیدار پیش روی این تیم مقابل شهرخودرو گفت: این بازی بسیار مهم است و شرایط جدول را تعیین می‌کند. امتیازات دو تیم به هم نزدیک است و از آن مهم‌تر اینکه امتیازات ۹ تیم در جدول بسیار به هم نزدیک است و کوچک‌ترین لغزشی می‌تواند منجر به سقوط در جدول شده و یک پیروزی می‌تواند جایگاه آبی پوشان در بالای جدول را تثبیت کند.

سرخاب خاطرنشان کرد: تمرکز در این مقطع اصل مهمی است و همه ارکان تیم باید تمرکز خود را حفظ کنند و با تمرکز حداکثری برای دیدار با شهرخودرو عازم مشهد شوند. با این توضیح که شهرخودرو تیم بسیار خوبی است که به خصوص در خانه خود قدرتش اضافه می‌شود. چرا که آنها به خوبی از شرایط میزبانی استفاده می‌کنند.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: نیاز به گفتن من نیست که شهرخودرو خط حمله خطرناکی دارد که مهار کردن آنها کار ساده‌ای نیست. مدافعان استقلال از کوچک‌ترین غفلت در این بازی پشیمان خواهند شد.