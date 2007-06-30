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۹ تیر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۶

برنامه های گرامیداشت مقام زن در آموزش و پرورش مازندران تشریح شد

ساری - خبرگزاری مهر : برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن در سازمان آموزش و پرورش مازندران اعلام شد.

مشاور امور زنان سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به برنامه های سال جاری هفته گرامیداشت مقام زن در گفتگو با مهر اظهار داشت: با شعار اتحاد ملی و انسجام اسلامی برنامه های هفته زن در مازندران آغاز می شود.

منیره موحدی افزود: گسترش فرهنگ و سیره فاطمی در جامعه از ضرورت های اساسی برای اعتلا جایگاه بانوان محسوب می شود.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری جشن ها، نمایشگاه عکس و مسابقه عکاسی، خطاطی، نقاشی در کانون های فرهنگی، تربیتی، برپایی شب شعر با عنوان تکریم مقام مادر در کلاس های اوقات فراغت مدارس، اجرای مسابقه کتابخوانی و مسابقات کتابخوانی و مسابقات ورزشی، تهیه تراکت و پارچه نویسی  با بهره گیری از سخنان ائمه معصومین (ع) و برگزاری اردوهای فرهنگی ویژه زنان سرپرست خانوار را به عنوان مهم ترین برنامه های گرامیداشت این هفته است.

موحدی یادآور شد: دیدار کارکنان زن با رئیس سازمان آموزش و پرورش، معاینات رایگان پزشکی بانوان فرهنگی در درمانگاه فرهنگیان، همایش پیاده روی بانوان فرهنگی و برگزاری مسابقه فرهنگی ورزشی در اردوگاه بادله، دیدار از خانواده های شهدای فرهنگی، مسابقه کتابخوانی کارکنان فرهنگی، برگزاری جشن کوثر با حضور کارکنان فرهنگی و خانواده هایشان در اردوگاه بادله و نیز شرکت در آیین سیاسی عبادی نماز جمعه از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن در مازندران است.

کد مطلب 509186

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