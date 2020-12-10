علی چینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هنوز چیزی از لیگ نگذشته که عرصه این‌طور بر کادر فنی استقلال تنگ شود تا حتی صدای یکی مثل محمود فکری هم در بیاید. واقعاً استقلال تنهاست و لااقل هواداران این تیم و سرمربی را تنها نگذارند.

مربی پیشین آبی‌ها گفت: تازه هفته پنجم لیگ است و استقلال هم در رده سوم قرار دارد و اختلافش هم با صدر جدول ۲ امتیاز است. با اینکه انتقاداتی بر عملکرد تیم و نحوه بازی‌های آن است، اما در جدول هنوز چیزی از دست نرفته و نباید تا این حد سرمربی و سایر اعضای کادر فنی را تحت فشار گذاشت.

چینی خاطرنشان ساخت: این را قبول دارم که استقلال هنوز نتوانسته شاداب و تهاجمی بازی کند، اما شرایط جدولی برای این تیم کاملاً مناسب است و نباید با بر هم زدن تمرکز کادر فنی شرایط را خراب کرد. این تیم ابزار لازم و کافی برای بزرگی کردن در این فصل و رسیدن به قهرمانی دارد.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: یک پیروزی در مشهد کافی است تا جَو را به سود این تیم کند و امیدوارم در این روزهای باقی مانده به آن دیدار مهم هواداران هم کمک کنند.

وی اضافه کرد: حالا که فرصت برای حضور هواداران در ورزشگاه‌ها نیست، هواداران باید از طریق صفحات مجازی و شبکه‌های اجتماعی حمایت خود را از تیم انجام دهند که این بهترین نوع کمک به آبی پوشان است.

مدافع پیشین آبی پوشان حضور رحمتی در این تیم را باعث بالا رفتن حساسیت بازی دانست و گفت: حضور مربیان جوان در لیگ برتر اتفاقی خوب و امیدبخش است و امیدوارم مربیان جوان آنقدر خوب باشند تا مدیر باشگاه‌ها از رویه‌ای که در پیش گرفته‌اند پشیمان نشوند. حضور رحمتی روی نیمکت شهرخودرو هم این بازی را حساس‌تر می‌کند. امیدوارم این حساسیت باعث ایجاد حاشیه نشود و برعکس باعث اضافه شدن بر جذابیت‌های بازی شود.