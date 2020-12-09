به گزارش خبرنگار مهر، حسین برزگر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوانات و سرچهان در این نشست که ظهر چهارشنبه برگزار شد با بیان اینکه از زمان پیگیری دستورهای قرآنی در نشست شورای فرهنگ عمومی پیشروی و فعالیت‌های قرآنی را می‌بینیم، از پیگیری برنامه‌های قرآنی در این شورا ابراز خرسندی کرد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی سرچهان و بوانات گفت: پیگیری و هماهنگی فعالیت‌های قرآنی از مسائلی است که شورای فرهنگ عمومی بلافاصله پس از شکل‌گیری، به آن ورود کرده تا در زمینه فعالیت‌های قرآنی، برنامه‌ی مدون درون‌شهرستانی داشته باشیم.

وی افزود: ایده‌های قرآنی می‌تواند در سه بخش مطالعات و پژوهش‌های قرآنی، تبلیغ و ترویج قرآن و آموزش عمومی قرآن کریم باشد.

حجت‌الاسلام محمدجواد طلایی، رئیس شورای فرهنگ عمومی سرچهان هم در این نشست گفت: دستیابی به جامعه متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ایمان و عمل صالح، تحقق اندیشه‌های معمار بزرگ انقلاب اسلامی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه و رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی در گسترش فرهنگ حیات‌بخش قرآن کریم و بالندگی ایران به کشوری توسعه‌یافته با هویتی اسلامی – انقلابی، در گرو عزم ملی و اراده هماهنگ مدیران ارشد نظام، برای توسعه فرهنگ قرآنی است.

ابراهیم رحیمی، فرماندار سرچهان هم با بیان اینکه فرهنگ باید متأثر از قرآن و حاکم بر بینش‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای فردی و اجتماعی بوده و در همه سطوح سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی نظام جمهوری اسلامی جاری باشد، گفت: طرح‌های مربوط به بخش تبلیغ و ترویج قرآن کریم هم شامل آموزش کوتاه مدت استفاده از فضای مجازی (سواد رسانه‌ای) برای مدیران مؤسسات و مراکز قرآنی با هدف فعالیت در فضاهای مجازی جهت تبلیغ و ترویج و اطلاع‌رسانی فعالیت‌های قرآنی و دینی، کادرسازی نیروهای متخصص قرآنی و دیگر امور قرآنی بایستی در شورای فرهنگ عمومی مطرح و پس از تصویب اجرایی شود.

مدیریت آموزش و پرورش با شناسایی حافظان و قاریان ممتاز و برگزیده شهرستان در سطوح مختلف تحصیلی و معلمین نسبت به تهیه طرح حمایتی و ارائه برنامه‌های تشویقی و انگیزشی در راستای پیشبرد و پیشرفت آنان جهت ارائه در جلسه آتی شورای فرهنگ عمومی اقدام نمایند، امام جمعه و فرمانداز شهرستان نسبت به تشکیل شورای خیرین قرآنی در راستای گسترش فعالیت‌های قرآنی و حمایت از برنامه‌های اجرایی و تأمین امکانات توسعه‌ای با شناسایی مروجین قرآنی اقدام نمایند، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با ابلاغ به مؤسسات فرهنگی قرآنی شهرستان نسبت به شرکت حداکثری علاقمندان و فعالان قرآنی در نوزدهمین آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت متبوع با همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادهای پویای قرآنی اقدام نماید، فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه سرچهان با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به هم‌افزایی، هماهنگی و همراهی پایگاه‌های مقاومت بسیج و کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد نسبت به برنامه‌ریزی و ابلاغ فعالیت‌های ترویجی در امور قرآن و عترت اقدام نمایند و با ابلاغ فرماندار شهرستان به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مستقر در شهرستان نسبت به اجرای برنامه‌های با کیفیت فرهنگی مرتبط به حوزه قرآن و عترت با استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی با توجه به وضعیت کرونایی شهرستان بصورت برنامه‌محور و هم‌افزایی فعالیت‌های قرآنی اقدام نمایند، از مصوبات هفتمین نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان سرچهان استان فارس بود.