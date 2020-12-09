به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عادل پور ظهر چهارشنبه در نشست با رئیس سازمان بازرسی کل کشور با موضوع مشکلات آب و فاضلاب، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی که منتخب مردم است و برخی از دستگاهها مثل بازرسی کشور که متصدی نظارت بر امور هستند، کاش نهادهای نظارتی این بازرسیها را قبل از وقوع حوادث انجام دهند تا از بروز برخی حوادث جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه اصلاً نیتی برای قضاوت نداریم و آن را بر عهده افرادی میگذاریم که وظیفه قضاوت دارند، افزود: خرمشهر در زمینه دفع آبهای سطحی وضعیت خوبی ندارد چرا که سیستم دفع آب سطحی در این شهر نداریم و این در حالی است که کنار رودخانه هستیم.
امام جمعه با اشاره به اینکه یک سیستم دفع آبهای سطحی ساده میتوانست بسیاری از مشکلات ما را حل کند، بیان کرد: حتی یک جوی آب برای هدایت این آبهای سطحی نیست؛ به اعتقادم در این زمینه شاهد یک نوع ترک فعل از سوی شهرداران سابق هستیم، سال ۸۴ برای این سیستم مطالعاتی صورت گرفت ولی راکد مانده است اما سوال ما این است که چرا در دوره بازسازی این شبکه احداث نشد؟
عادل پور با بیان اینکه اینها از مصادیق ترک فعل است و مسئولانی که امروز کار میکنند، میراث دار اقدامات انجام نشده مدیران گذشته هستند، در ادامه گفت: بدهیهای بسیار سنگین شهرداری همه را گرفتار کرد و گاهی مواقع توانایی پرداخت حقوق کارگران را هم نداریم؛ این بدهیها چگونه به وجود آمده و چه کارهایی در سطح شهرداری انجام شده است، همه ما باید پاسخگوی آن باشیم.
وی اظهار کرد: مردم معضلات معیشتی پیدا میکنند و دست به اعتراض میزنند و این وسط فرماندار باید پاسخگو باشد و باید مشخص شود که این بدهیها به چه دلیل ایجاد شده است.
امام جمعه خرمشهر با تأکید بر اینکه برای آبگرفتگیها نباید آدرس غلط داد، ادامه داد: اگر شبکه فاضلاب با مطالعات آبفا اصلاح شود اما باز هم سیستم دفع آبهای سطحی وجود نداشته باشد، مشکل ما حل نمیشود.
عادل پور با طرح این سوال که «خرمشهر زیرمجموعه منطقه آزاد است ولی چه نقشی در این زمینه ایفا کرده است؟»، افزود: خواستار این هستیم که پروژه آب و فاضلاب یا ساخت شبکه جمع آوری آبهای سطحی هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند؛ همه مردم برای خرید خود به بازار صفا مراجعه میکنند ولی حتی تا دو روز گذشته نیز آبگرفتگی در این بازار باعث آزار مردم میشد.
وی تصریح کرد: ۳۳ ایستگاه پمپاژ در خرمشهر وجود دارد که دو تا سه ایستگاه آن اصلی و بقیه فرعی هستند ولی هیچکدام بهروزرسانی نشدهاند؛ حتی شاید بالغبر ۱۵ سال است که این ایستگاهها بهروزرسانی نشدهاند و هرچقدر هم که پمپ بیاورند ولی باز هم فایده ندارد.
عادل پور با اشاره به اینکه باید مشخص شود که چرا ترمیم ایستگاههای پمپاژ انجام نشده است اما اعتبارات جذب شده و کجا هزینه میشود، گفت: آبفا یک مانور لایروبی برگزار کرد ولی این کار مشکل شهر خرمشهر را حل نکرد و بعد از بارندگی دچار مشکل شدیم.
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