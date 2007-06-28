" بلر" هرگز به نفع ملت فلسطین فعالیت نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی تعیین" تونی بلر" نخست وزیر مستعفی انگلیس به عنوان فرستاده ویژه کمیته چهارجانبه در امور خاورمیانه، جنبش حماس مخالفت خود را با این مسئله اعلام و بلر را عنصری نامطلوب دانست که مورد قبول ملت فلسطین نیست.

"فوزی برهوم" سخنگوی حماس تصریح کرد: بلر شخصی صلح طلب به شمار نمی رود؛ زیرا وی تنها در جهت اهداف و منافع آمریکا و صهیونیسم فعالیت خواهد کرد.



وی گفت: نخست وزیر مستعفی انگلیس هیچ اقدامی در جهت منافع ملت فلسطین انجام نخواهد داد و ما شاهد روزی نخواهیم بود که وی از فلسطینیان دفاع کند.

برهوم گفت : بلر طرفدار طرح صهیونیستی آمریکایی است و شایستگی آن را ندارد که مرد صلح باشد.

سخنگوی حماس با بیان اینکه، بلر عنصری نامطلوب است، گفت : بلر هرکاری را برای اشغالگران انجام خواهد داد و هرگز به نفع ملت فلسطین قدمی برنخواهد داشت.

لازم به ذکر است کمیته چهارجانبه روند صلح خاورمیانه از چند روز پیش درحال بحث و گفتگو درباره تعیین فرستاده ویژه خود در خاورمیانه بود و در نهایت بلر را به این سمت برگزید.

این کمیته شامل نمایندگان سازمان ملل متحد، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا است. تونی بلر روز گذشته در برابر نمایندگان انگلیس گفت : اولویت مطلق برپایه ایده دو کشور است. طرح صلح موسوم به "نقشه راه" تدوین شده توسط کمیته چهارجانبه بر این ایده تاکید دارد.

لازم به ذکر است که بلر روز گذشته از نخست وزیری انگلیس استعفا کرد و گوردون براون جانشین وی شد.