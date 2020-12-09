اعمال‌ هوشمند محدودیت های کرونایی/زنجیره سبز شمال کشور آلوده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، بعدازظهر چهارشنبه در ارتباط زنده خبری به دستاوردهای گام چهارم بسیج ملی مدیریت و کنترل اپیدمی کووید ۱۹ که به شیوه محله و خانواده محور اجرا می‌شود اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با اجرای این برنامه توانسته‌ایم میزان مرگ‌های روزانه که به ۵۰۰ مورد رسیده بود را به کمتر از ۳۰۰ مورد در روز کاهش دهیم. البته این به معنای این نیست که روزهای غم انگیز کرونایی را پشت سر گذاشتیم. زیرا مرگ یک شهروند برای ما ملال آور و اندوهناک است.

وی با اشاره به کاهش ورودی بیمارستانها اظهار داشت: بعد از اجرای محدودیت‌های اول آذر به طور متوسط ۳۰ درصد از تخت‌های کرونایی کمتر از قبل شده و همین مسئله باعث گردیده کادر درمان نفسی تازه کنند.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه امروز میزان تست‌ها به حداقل ۷۰ هزار مورد در روز رسیده است گفت: ظرف روزهای آینده تعداد تست‌ها به حداکثر ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار مورد خواهد رسید.

وی با اشاره به افزایش روند بیماریابی با تعداد تست‌های بیشتر گفت: این بیماریابی باعث شده تعداد بیماران بدحال که به بخش‌های آی سی یو می‌روند کمتر شود.

نمکی افزود: آنطور که نهادهای بین المللی پیش بینی کرده بودند امروز می‌بایست میزان مرگ و میر بیماران کرونایی در ایران به بالای ۱۱۰۰ مورد در روز برسد که خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته توانسته‌ایم این تعداد را به زیر ۳۰۰ مورد رسانده و امیدواریم این روند نزولی همچنان ادامه یابد.

وزیر بهداشت در ادامه به وضعیت شهرهای قرمز، نارنجی و زرد اشاره کرد و اظهار داشت: در روز اول آذر ما ۱۶۰ شهر قرمز کرونایی داشتیم که این تعداد در ۱۱ آذر به ۶۴ شهر قرمز و ۲۷۹ شهر نارنجی و در روز ۱۹ اذر به ۳۴ شهرستان قرمز، ۲۶۰ شهر نارنجی و ۱۵۴ شهر زرد تغییر یابد.

نمکی با عنوان این مطلب که در اول آذر تقریباً تمام نقاط کشور قرمز بود، ادامه داد: در حال حاضر بیشتر نقاط کشور به سمت زرد شدن می‌رود.

وی همچنین به رصد هوشمند بیماری کرونا در شهرهای قرمز اشاره کرد و گفت: با رصد هوشمند می‌توانیم هر لحظه برای اعمال محدودیت‌ها تصمیم بگیریم و سراغ شهرهای دیگر نرویم و بی مورد محدودیت ایجاد نکنیم.

نمکی با اشاره به خطرناک بودن عادی انگاری شرایط کرونایی کشور تاکید کرد: متأسفانه روستاهای پاک در استان‌های شمالی کشور گرفتار این ویروس شده‌اند به طوری که در مناطق ترکمن نشین گلستان و در ارتفاعات مازندران و استان گیلان شاهد وضعیت خطرناکی هستیم. به طوری که زنجیره سبز شمال کشور آلوده به ویروس شده است.

وی همچنین به وضعیت استان‌های جنوبی اشاره کرد و افزود: برای استان‌های جنوبی نگران شرایط بعد از فرونشست آب‌های آلوده هستیم که امیدواریم با مراقتب های بهداشتی از رروز بیماری‌های روده‌ای جلوگیری شود.

وزیر بهداشت در پایان به دستور رئیس جمهور برای تهیه واکسن کویید ۱۹ اشاره کرد و گفت به زودی وادات این واکسن و تزریق آن برای گروههای آسیب پذیر خواهیم بود.