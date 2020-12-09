به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام موسی احمدی بعدازظهر چهارشنبه در نشست مدیران اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: سالهای گذشته گوجه کاران همواره در بازار فروش با مشکلات عدیدهای مواجه میشدند که امسال نباید شاهد چنین مشکلاتی باشیم.
نماینده مردم شهرستانهای کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه کمی و کیفی صادرات استان بوشهر به قطر نیازمند آسیبشناسی است.
احمدی بابیان اینکه باید مشخص شود تاکنون استان بوشهر به چه میزان از ظرفیت صادراتی به قطر برخوردار شده است اظهار داشت: اکنون با فرصت پیشآمده در گروه دوستی پارلمانی ایران – قطر مسائل و مشکلات مورد پیگیری قرارگرفته تا از ظرفیت این گروه برای پیشبرد مسائل حوزه صادرات به کشور قطر بهرهگیری کرد.
وی افزود: در ارتباط با لایحه بودجه نیز تا دو هفته آینده امکان ارائه نظر و پیشنهاد از سوی نمایندگان وجود دارد و مسئولان استانی میتوانند در این پیشنهادهای خود به نمایندگان استان منتقل کنند.
نماینده مردم شهرستانهای کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایجاد رویکرد مشوقی در حوزه صنایع پاییندستی صنعت گاز خاطرنشان کرد: رویکرد مشوقی برای ایجاد صنایع پاییندستی در حوزه صنایع پاییندستی صنعت گاز به ظرفیت ایجاد اشتغال کمک وافری میکند.
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