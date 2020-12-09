۴۲۴ پرونده تخلفات صنفی در فارس تشکیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا ایزدی، گفت: طی ۴۵ روز گذشته تعداد ۴۲۴ بازرسی از انبارها، عمده فروشی و شرکت‌های پخش موادغذایی و بهداشتی بازرسی و ۳۶ واحد متخلف شناسایی شد که پرونده تخلف آنها به تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

ایزدی گفت: از کل پرونده‌های ارجاع شده در این مدت، ۲۱ پرونده به میزان ۲۶۸ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۵۱۸ هزار ریال، مربوط به تخلف احتکار بوده است.

او گفت: کالاهای احتکاری کشف شده، شامل روغن خوراکی، قند، برنج، کود شیمیایی، خودرو، روغن موتور، لاستیک و پیاز بوده است.

رئیس سازمان صمت استان فارس با بیان اینکه ۸ پرونده تخلف نیز مربوط به فروش اجباری بوده است، ارزش این پرونده‌ها را ۲۲ میلیارد و ۳۰۱ میلیون ریال اعلام و اضافه کرد: عمده کالاهای مورد تخلف شامل ماکارونی، شکر، شوینده، کیک و رب گوجه فرنگی بوده است.

او گفت: از کل پرونده‌های یاد شده، ۷ پرونده مربوط به تخلف اعلام نکردن موجودی بوده که ارزش آنها بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۲۵ میلیون ریال ارزیابی شده و کالاهای اعلام نشده شامل پوشک بچه، مواد غذایی، روغن خوراکی و سیمان بوده است.

ایزدی خاطرنشان کرد: از ابتدا تا نیمه آذر ماه امسال، بیش از ۷۵ هزار بازرسی در استان فارس انجام و طی آن برای ۴ هزار و ۹۱۸ متخلف پرونده‌هایی به ارزش ۹۹۵ میلیارد و ۶۵۱ میلیون ریال تشکیل و برای صدور رأی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارجاع شده است.

رئیس سازمان صمت استان فارس گفت: بازرسان این سازمان روزانه مشغول بازرسی هستند و با بر هم زنندگان نظم بازار، محتکران، گرانفروشان، کم فروشان و … بدون هیچ اغماضی برخورد می‌کنند؛ البته در این مسیر نمی‌توان تلاش‌های ناظران افتخاری را نادیده گرفت.