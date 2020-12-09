۲۰ هزار بسته غذایی در بین نیازمندان چهارمحال و بختیاری توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله چهارم رزمایش همدلی و احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ظهر چهارشنبه با توزیع ۲۰ هزار بسته غذایی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد، فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام، معاون سیاسی و امنیتی استاندار و دیگر مسئولان استان آغاز شد.
مسئول ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۰ هزار بسته غذایی به همت ستاد اجرایی فرمان امام در چهارمحال و بختیاری توزیع شد.
ابراهیم صالح بیان کرد: این تعداد بسته معیشتی در بین نیازمندان چهارمحال و بختیاری توزیع میشود.
وی بیان کرد: برای این تهیه این تعداد بسته معیشتی ۱۸ میلیارد ریال اختصاص یافته است.
مسئول ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در چهارمحال و بختیاری گفت: توزیع بستههای معیشتی در راستای حمایت از خانوادههای نیازمند در استان است.
نظر شما