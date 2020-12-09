همکاری بُرد-بُرد راه درست تعامل کشورها با یکدیگر است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «ژائو لیجیان» وزیر خارجه چین، با بیان این این مطلب در ادامه گفت: حفظ صراحت، فراگیری و همکاری برد-برد راهی صحیح برای همکاری همه کشورها برای بیرون آمدن از بیماری های همه گیر و ارتقا و بهبود شرایط اقتصاد جهانی است.

لی جیان، این اظهارات را در واکنش به انتشار گزارشی درباره همکاری های اقتصادی چین و انگلیس بیان کرد.

بر اساس این گزارش، اقتصاد چین و فرصت های اقتصادی موجود در آن از اولویت های مهم سرمایه گذاران انگلیسی محسوب می شود.

در حالیکه به دلیل جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا روابط اقتصادی این کشور با اعضای اتحادیه وارد نوعی ابهام می شود، لندن در صدد است تا با گسترش روابط اقتصادی خود با کشورهای آسیایی فرصت های اقتصادی جدیدی را برای خود بوجود بیاورد.