اکبر محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره دلایل برکناری محمد ترکاشوند از هدایت تیم والیبال پیکان گفت: تغییر کادر فنی تیم‌ها یکی از اختیارات واضح مدیرعامل می‌باشد. بر اساس عملکرد فنی و اخلاقی مدیرعامل درباره همکاری و عدم همکاری با سرمربی تصمیم گیری می‌کند. همانطور که می‌دانید در بحث ورزش حرفه‌ای نتیجه بسیار حائز اهمیت می‌باشد و حرف اول و آخر را کسب نتایج می‌زند.

مدیرعامل باشگاه پیکان ادامه داد: محمد ترکاشوند طی ۹ هفته دو پیروزی و ۷ شکست به دست آورد و این روشن‌ترین دلیل برای قطع همکاری بود. این را نیز در نظر بگیرید که ترکاشوند به دلیل ابتلا به ویروس کرونا نزدیک به یک ماه در تمرینات تیم حضور نداشت و به تبع آن شرایط فنی تیم افت کرد. کمیته فنی باشگاه جلسات زیادی با محمد ترکاشوند برگزار کرد و در هر جلسه قول بهبود شرایط داده شد اما این امر محقق نشد و تیم پیکان به عنوان پرافتخارترین تیم والیبال آسیا شرایط خوبی در جدول رده بندی نداشت.

وی اظهار داشت: به همین دلیل کمیته فنی تصمیم به قطع همکاری با محمد ترکاشوند گرفت. این نکته را نیز بگویم قطع همکاری با کسالت چند روزه من همراه شد. عدم حضور چند روزه‌ام در باشگاه شرایطی را پیش آورد که قطع همکاری با توافق صورت نگیرد،.باشگاه پیکان هیچ گاه نمی‌خواهد فردی از نظر مالی در قرارداد دچار مشکل شود. به دلیل کسالتم و عدم حضور چند روزه‌ام در باشگاه اتفاقاتی رخ داد که در نهایت باعث ایجاد حواشی در مجموعه باشگاه شد. در روز بازی تیم با سایپا ترکاشوند در رختکن تیم حضور یافت.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پاسخ به این سوال که ترکاشوند حضورش در رختکن را تکذیب کرده، گفت: در هر صورت او در روز بازی با سایپا در سالن حاضر شد. اینها مسائل خاصی نیست چرا که ما در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون توافق کرده‌ایم که دیگر به حواشی دامن نزنیم ولی مسائلی مطرح شد که در شان باشگاه قدیمی پیکان نبوده است. صحبت‌هایی که مطرح شد را به حساب دلخوری دوستان می‌گذاریم و برداشت دیگری از آن نخواهیم داشت. خیلی از مسائلی که مطرح شد برازنده باشگاه پیکان نیست. باشگاه پیکان طی چند سال گذشته با خط و مشی مشخصی حرکت کرده و ما نیز از این سیاست عدول نمی‌کنیم. زمانی که سه پاسور تیم به ویروس کرونا مبتلا شدند بدون پاسور در مسابقه حاضر شدیم و این خود بیان کننده بسیاری مسائل است.

وی در پاسخ به این سوال که ترکاشوند مدعی شده با بازیکنان کرونایی مقابل حریفان حاضر شده‌ایم و شما این را تکذیب می‌کنید، گفت: بله تکذیب می‌کنیم، این اتفاق رخ نداده حتی زمانی که طلوع کیان مشکوک به کرونا بود تا زمان مشخص نشدن تست کرونا از او خواستیم به تیم نزدیک نشود. طی ۵۰ سال گذشته باشگاه پیکان خط مشی مشخص از نظر فنی و اخلاقی داشته و ما نیز در همین مسیر حرکت می‌کنیم.

اکبر محمدی در مورد مطرح شدن بحث مافیا در باشگاه پیکان گفت: این موضوع بار حقوقی دارد و می‌تواند تحت پیگرد قرار گیرد اما با توافقاتی که صورت گرفته ممکن است هر انسانی در حین مصاحبه در شرایط خوبی حضور نداشته و صحبت‌هایی مطرح کند که نه در شان خودش و نه در شان طرف مقابلش باشد. این صحبت‌ها نه در شان ترکاشوند و نه باشگاه است.

مدیرعامل باشگاه پیکان در پایان گفت: امیدوارم شرایط لیگ به صورتی پیش رود که کمترین مشکلات برای تیم‌ها به وجود آید هر تیمی ممکن است فراز و نشیب‌هایی برایش ایجاد شود و تیم پیکان نیز در چنین شرایطی قرار دارد. این تیم یک تیم ریشه دار است و ان شاءالله با درایت مسئولان به مدار اصلی خود بازخواهد گشت.