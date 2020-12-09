سهراب رئیسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۲ هزار واحد مسکونی در چهارمحال و بختیاری مقاوم سازی شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۸۱ هزار واحد مسکونی روستایی در این استان وجود دارذ.

وی گفت: بیش از ۴۲ درصد واحدهای مسکن روستایی در این استان مقاوم سازی شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: سهمیه مقاوم سازی مسکن‌های روستایی در استان چهارمحال و بختیاری در سالجاری چهار هزار واحد است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دو هزار و ۳۸۰ واحد مسکونی در روستاهای استان چهارمحال و بختیاری مقاوم سازی شده است.

مدیر کل بنیاد مسکن چهارمحال و بختیاری گفت: چهار هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در سال گذشته در این استان مقاوم سازی شد.