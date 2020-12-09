گودرز محمودی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک خاتم تا مهرویلا سنگین است.
وی با اشاره به تردد روان در محور چالوس و آزادراه تهران - شمال بیان کرد: در حال حاضر وضعیت این دو محور عادی است و هیچگونه بارشی در آنها وجود ندارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان البرز تصریح کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدودههای گلشهر، مهرشهر و ساسانی نیمهسنگین است.
وی در پایان متذکر شد: در دیگر محورهای اصلی استان البرز شاهد ترافیکی روانی هستیم و مشکلی در تردد وجود ندارد.
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