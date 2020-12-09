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۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۱۹:۵۸

مدیر صنایع تبدیلی جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی:

شهرک‌های صنایع غذایی آذربایجان‌شرقی۱۲هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند

شهرک‌های صنایع غذایی آذربایجان‌شرقی۱۲هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنند

تبریز- مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد: با احداث شهرک‌های تخصصی فناور و دانش‌بنیان صنایع غذایی در استان ۱۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایاز برنو روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با وجود اینکه آذربایجان شرقی از نظر تولید محصولات کشاورزی پتانسیل بالایی دارد، ولی به دلیل کمبود واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی کارگاهی، شاهد ضایعات حدود ۳۰ درصدی محصولات کشاورزی خام هستیم که باعث ضرر به تولیدکننده و هدر رفت منابع و نهاده‌ها می‌شود.

وی اضافه کرد: با توجه به وجود روحیه جهادی، توان فنی و تخصصی، ماشین آلات و ظرفیت اعتقادی در مجموعه مؤسسه مسکن و عمران اجتماعی بسیج کشور، با همکاری مشترک می‌توان در بالا بردن ضریب خود اتکایی در زمینه کشاورزی و صنایع گام‌های اساسی برداشت.

برنو گفت: با این هدف در سال جهش تولید مرحله اول تفاهم نامه همکاری مشترک که شامل احداث ۵ شهرک تخصصی کارگاه‌های کوچک صنایع غذایی در قطب‌های مستعد کشاورزی آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت ایجاد ۱۲ هزار فرصت شغلی جدید در این حوزه در دستور کار قرار گرفت تا با رفع مشکلات اشتغال و معیشت مردم در مناطق کم برخوردار، ایجاد ارزش افزوده، رونق و بهره برداری بهینه در بخش کشاورزی به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار کشور کمک حال مردم باشیم.

کد مطلب 5092194

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