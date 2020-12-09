فرآیند ثبت جهانی دیوار دفاعی گرگان تسریع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس عصر چهارشنبه در دیدار طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ اثر تاریخی ثبت شده در استان گلستان وجود دارد.

وی افزود: سه اثر تاریخی استان به ثبت جهانی رسید و فرآیند ثبت دیوار دفاعی گرگان به عنوان چهارمین اثر تاریخی منحصر به فرد استان هم در حال انجام است.

حق شناس ادامه داد: در استان گلستان آثار گرانقدر دیگری هم از جمله چند موزه، بافت‌های تاریخی و غیره نیز وجود دارد که فرایند ثبت آنها هم در دست بررسی است.

وی افزود: استان گلستان نه تنها در حوزه میراث فرهنگی بلکه در حوزه میراث طبیعی هم بسیار غنی است و اقدامات ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته و در سال گذشته شاهد ثبت جنگل های هیرکانی بوده‌ایم.

استاندار گلستان در پایان خاطرنشان کرد: با کمک منابع استانی و منابع ملی در راستای اتمام نقشه‌برداری و مستند سازی جهت تسریع در فرایند ثبت جهانی دیوار دفاعی گرگان تلاش خواهیم کرد.

در این جلسه پیرامون اقدامات انجام شده در حوزه ثبت جهانی دیوار دفاعی گرگان بحث و تبادل نظر شد.