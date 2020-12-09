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۱۹ آذر ۱۳۹۹، ۲۱:۲۱

استاندار گلستان:

فرآیند ثبت جهانی دیوار دفاعی گرگان تسریع می شود

فرآیند ثبت جهانی دیوار دفاعی گرگان تسریع می شود

گرگان- استاندار گلستان گفت: با کمک منابع استانی و منابع ملی در راستای اتمام نقشه‌برداری و مستند سازی جهت تسریع در فرایند ثبت جهانی دیوار دفاعی گرگان تلاش خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق شناس عصر چهارشنبه در دیدار طالبیان، معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اظهار کرد: بیش از ۸۰۰ اثر تاریخی ثبت شده در استان گلستان وجود دارد.

وی افزود: سه اثر تاریخی استان به ثبت جهانی رسید و فرآیند ثبت دیوار دفاعی گرگان به عنوان چهارمین اثر تاریخی منحصر به فرد استان هم در حال انجام است.

حق شناس ادامه داد: در استان گلستان آثار گرانقدر دیگری هم از جمله چند موزه، بافت‌های تاریخی و غیره نیز وجود دارد که فرایند ثبت آنها هم در دست بررسی است.

وی افزود: استان گلستان نه تنها در حوزه میراث فرهنگی بلکه در حوزه میراث طبیعی هم بسیار غنی است و اقدامات ارزشمندی در این حوزه صورت گرفته و در سال گذشته شاهد ثبت جنگل های هیرکانی بوده‌ایم.

استاندار گلستان در پایان خاطرنشان کرد: با کمک منابع استانی و منابع ملی در راستای اتمام نقشه‌برداری و مستند سازی جهت تسریع در فرایند ثبت جهانی دیوار دفاعی گرگان تلاش خواهیم کرد.

در این جلسه پیرامون اقدامات انجام شده در حوزه ثبت جهانی دیوار دفاعی گرگان بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 5092240

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