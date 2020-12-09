شرایط تهران هشدار دهنده است/ ۸۰ فوتی در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زالی، اظهار کرد: در ۴۸ ساعت اخیر شاهد ازدحام و شلوغی قابل توجهی بودیم، بر اساس گزارش‌ها تردد مرکزی و درون شهری نسبت به هفته قبل ۱۳۵ درصد افزایش و نسبت به مدت مشابه پارسال ۶ درصد رشد داشته است.

وی همچنین ادامه داد: در میزان استفاده از مترو نسبت به هفته قبل ۳۹ درصد افزایش را شاهد بودیم و فقط در ترددهای درون شهری ساعت ۲۱ شب تا ۴ صبح نسبت به هفته قبل ۱۲ درصد کاهش گزارش شده است.

به گفته فرمانده عملیات مقابله با بیماری کرونا در تهران، اگرچه بخشی از این شلوغی ممکن است متأثر از تغییرات آب و هوا باشد اما این آمار نگران کننده است. به نظر می‌رسد شرایط در تهران هشدار دهنده است.

زالی تصریح کرد: در ۲۴ ساعت اخیر ۸۰ نفر فوت شدند که از این تعداد ۵۲ نفر PCR مثبت بودند. همچنین ۳۷۸ بیمار بستری جدید گزارش شده است که از این تعداد ۱۳۲ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شدند.

وی افزود: بالغ بر ۵ هزار و ۴۰۰ بیمار سرپایی جدید به بخش بهداشت و درمان مراجعه کردند. در مجموع ۳۴۷۰ بیمار در بخش‌های درمانی بستری هستند که از این تعداد ۱۳۲۰ در بخش مراقبت ویژه هستند. همچنین به طور کلی ۳۹۵ بیمار شرایط نامناسب تنفسی دارند.

زالی گفت: تأثیر ازدحامی که روزهای اخیر در سطح شهر با آن مواجه بودیم در تغییر شاخص بستری بیمارستانی و مرگ و میر ممکن است تا دو هفته دیگر نیز نمایان نشود.

وی با اشاره به آغاز طرح محله محوری در تهران، پیشبرد این طرح را نیازمند همکاری مردم دانست و افزود: امکان ردیابی سریع و قرنطینه سازی هوشمند بیماران در قالب این طرح می‌تواند به عنوان یک مداخله اجتماعی تأثیرگذار باشد.

زالی با بیان اینکه پیش بینی می‌شود با آغاز فصل زمستان با آمار رو به افزایش ابتلاء رو به رو باشیم، ادامه داد: بر اساس مطالعات منتشر شده بزرگ‌ترین سهم در انتقال بیماری را دورهمی های کوچک خانوادگی داشته است. به همین علت باید به خانواده‌های ایرانی با توجه به نزدیک شدن به شب یلدا هشدار داد.