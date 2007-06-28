رویگردانی جهانیان از سیاست های بوش / نتایج معکوس برنامه صدور دموکراسی آمریکایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، نتایج یک نظر سنجی جدید که در 47 کشور جهان انجام شد نشان می دهد نارضایتی از سیاست های آمریکا در نزد کشورهای دیگر به بالاترین حد خود رسیده است.

در این نظرسنجی که توسط موسسه آمریکایی "پیو" Pew انجام شد 45 هزار و 239 نفر شرکت داشتند ونتایج به دست آمده نشان داد یاران قدیمی آمریکا در غرب از جمله انگلیس، اروپای شرقی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و چین دیگر اطمینانی به سیاست ها بوش نداشته و معتقدند سیاست های رئیس جمهور آمریکا سبب برهم خوردن نظم جهانی و وارد شدن آسیب به محیط زیست شده است.

این تحقیق نشان داد: جهانیان هم اکنون فقط از فناوری موجود در آمریکا رضایت دارند، اما از سایر رخدادهای این کشور و سیاست های آن در قبال کشورهای دیگر به هیچ وجه رضایت ندارند.

به اعتقاد افراد شرکت کننده در این نظر سنجی، برنامه آمریکا برای صادر کردن دموکراسی به سایر کشورها نتایجی عکس داشته وسبب دوری مردم جهان از مردم آمریکا شده است.

در همین رابطه "مادلین آلبریت" وزیر امور خارجه پیشین آمریکا که یکی از مقامات موسسه Pew محسوب می شود، گفت : این نتایج خوشایندی نیست، ولی باید بپذیریم که سیاست های آمریکا در سال های گذشته سبب شکل گیری این دیدگاه در میان کشورهای جهان شده است.