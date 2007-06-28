مشکل سوخت در ایران ؛ نتیجه بی توجهی به دنیای فناوری ! / لزوم حرکت علمی برای جایگزینی سوخت های پاک

به گزارش خبرگزاری مهر، هنگامی که بهای نفت در بازارهای جهانی به 55 دلار در هر بشکه کاهش یافت، قیمت مشتقات سوختی آن بویژه بنزین با افزایش قابل ملاحظه ای روبرو شد. به اعتقاد تحلیگران آمریکایی علت کاهش ناگهانی بهای نفت در آن زمان گرم شدن بیش از حد هوا در این کشور بود. با این حال بنزین به طور متوسط در بازارهای اروپا درحدود 15/1 تا 16/1 یورو برای هر لیتر و در آمریکا در حدود 23/1 دلار عرضه شد.



نتایج تحقیقات آماری اروپا نشان می دهد که برای تولید و توزیع بنزین در حدود 5/1 میلیارد یورو در سال هزینه می شود که مصرف بیش از حد آن می تواند خسارت های اقتصادی زیادی دربر داشته باشد اما از دیدگاه علمی شاید بتوان گفت که مهمترین مشکل مصرف بی رویه این محصول سوختی، آلودگی های زیست محیطی و افزایش میزان اثرات گازهای گلخانه ای در اتمسفر زمین است. براساس پیمان کیوتو تمام کشورها موظف به کاهش تولید این گازها و جایگزین کردن مواد زیستی با مواد تجدید ناپذیر هستند.



از جمله روش هایی که می توان به کمک آنها تولیدگازهای گلخانه ای، آلاینده های زیستی و مصرف سوخت های تجدید ناپذیر را کاهش داد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:



استفاده از سوخت " جی پی ال



این سوخت که از متان تشکیل شده جزو سوخت های پاک است که کمترین میزان آلودگی را برای انسان و محیط زیست دارد. این سوخت درحال حاضر در تعداد محدودی از کشورها تولید می شود، در این حال از سوخت های روبه گسترش است.



بیودیزل



این سوخت کاملا پاک بوده و از روغن های گیاهی قابل برگشت به چرخه زیست مشتق شده است و چشم انداز خوبی در بازار دارد.



بنزین اکسیژنه



این سوخت از اتان ، متانول و مواد دیگر تشکیل شده است.



هیدروژن



دانشمندان امید زیادی برای جایگزین کردن این سوخت بسیار پاک با بنزین دارند و هم اکنون به دنبال روش هایی می گردند که به کمک آنها بتوان هیدروژن را به میزان انبوه ومقرون به صرفه بدست آورد.



در جدول زیر میزان آلاینده های سوخت های فسیلی ذکر شده است.

جدول میزان آلاینده های سوخت های فسیلی آلودگی بنزین سوپر بنزین سبز گازوئیل جی پی ال دی اکسید گوگرد 1/28 7/33 5/47 4/7 اکسید ازت 1964 560 279 189 ذرات گردو غبار 20 5 1/51 2 منوکسیدکربن 33.758 10.300 587 3.315 ترکیبات ارگانیکی معلق درهوا 6.922 1.008 106 133 آمونیاک 2 70 1 -



از سوی دیگر ، برای استفاده از سوخت های زیستی برگشت پذیر به چرخه طبیعت و بدون آلودگی های زیست محیطی و یا استفاده از گاز طبیعی نیاز به همکاری شرکت های خودروساز در تمام کشورهای دنیا بویژه ایران است. درحقیقت این شرکت ها به منظور استفاده از سوخت های جدید باید در سیستم سوخت رسانی و تامین انرژی محصولات خود تغییراتی بوجود آورند.

برای مثال در کنفرانس سالانه انجمن اروپایی وسایل نقلیه با گاز طبیعی که از 19 تا 21 ژوئن امسال در استراسبورگ برگزار شد، شرکت خودروسازی فیات ایتالیا اعلام کرد که سیاست های جدیدی را درخصوص توسعه یک بازار جایگزین و ممتاز در استفاده از خودروهای با سوخت طبیعی آغاز کرده است.

انجمن اروپایی وسایل نقلیه با گاز طبیعی در سال 1994 با حضور بیش از 60 شرکت خودروساز از 17کشور اروپایی تاسیس شد.

گروه صنعتی فیات در این راستا از سیاست استفاده از گاز طبیعی در خودروهای تولید این شرکت به عنوان ابزاری برای بهتر کردن کیفیت هوا در مرکز شهرهای بزرگ یاد کرد.

توجه فیات به محیط زیست را می توان از محصولات جدید این شرکت در بازار و توسعه طرح های نو برای بهبود ویژگی های سازگار با محیط زیست فهمید. به طوری که این شرکت در سال 2006 درمیان خودروسازان وسایل نقلیه با سوخت متان ، موفق شد در حدود 28 هزار خودروی با سوخت متان را به فروش رساند و رقم خود را دربازار این بخش به 65 درصد افزایش دهد.

توجه به این نکته ضروری است که تولید سوخت های زیستی مثل پیل های سوختی هیدروژنی امروزه مقرون به صرفه نیست و تلاش دانشمندان برای یافتن راههایی برای توسعه روش های ارزان قیمت اتانول و تولید هیدروژن همچنان ادامه دارد.

با وجود این به منظور کاهش میزان آلودگی محیط زیست و اثرات گلخانه ای در جو زمین که نابودی تمام جانداران را درپی دارد، همچنین برای کاهش مصرف بنزین و مبارزه با مصرف بی رویه منابع نفتی در دنیا می توان تا توسعه تجاری پیل های سوختی از گاز طبیعی به عنوان یک منبع تقریبا پاک و ارزان استفاده کرد.

به گزارش مهر، قیمت تمام شده بنزین در تمامی دنیا بسیار بالاست و این سوخت با نرخ بالا عرضه می شود اما بکارگیری فناوری های نوین سبب شده است، دانشمندان این کشورها سوختهای جایگزین را که دوستدار محیط زیست نیز هستند، تولید کرده و با سرمایه گذاری قابل توجه به سوخت قابل عرضه در سطح جامعه تبدیل کرده اند. در واقع در چنین کشورهایی سوختهای جایگزین نیاز قشر متوسط و رو به پایین جوامع را برطرف می کند. شاید نگاه علمی به موضوع سوخت بتواند معضل موجود را رفع کند.