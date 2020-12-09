به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک مقام بلندپایه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در «بروکسل» مقر اتحادیه اروپا خطاب به خبرنگاران اعلام کرد که «سران این اتحادیه تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه را که اواخر ماه ژانویه ۲۰۲۱ منقضی می‌شوند، تمدید خواهند کرد».

این مقام اتحادیه اروپا در اینباره گفت: «در مورد اجرای توافقنامه‌های مینسک که این تحریم‌ها معمولاً بر پایه آن تمدید می‌شوند، رایزنی‌ها صورت خواهد گرفت».

بدین ترتیب، پیش بینی می‌شود که رهبران اتحادیه اروپا تصمیمی سیاسی برای تمدید تحریم‌ها به مدت شش‌ماه دیگر بگیرند و پس از آن فرآیند رسمی تمدید آغاز خواهد شد که مرحله پایانی آن، انتشار اسناد مربوطه در ژورنال رسمی اتحادیه اروپا خواهد بود.

گفتنی است که اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۴ و در واکنش به تحولات اوکراین و الحاق مجدد شبه جزیره کریمه به خاک روسیه، مسکو را تحریم کرد. از آن زمان به بعد، این تحریم‌ها به طور مکرر تمدید شده است.

افزون بر این تحریم‌ها، گفتگوها پیرامون لغو روادید و یک توافقنامه اولیه جدید در حوزه همکاری به حالت تعلیق در آمد و برخی مقامات روسیه از سفر به کشورهای اروپایی منع شده و دارائی‌های آنها در اروپا مسدود شد.

از سوی دیگر، اروپا محدودیت‌های تجاری، مالی و نظامی علیه مسکو وضع کرده است. روسیه نیز در واکنش به این تحریم‌ها واردات مواد غذایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ممنوع کرده است.