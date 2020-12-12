پرسپولیس منتظر تعیین هتل برای فینال لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس در حالی قصد دارد تمام امکانات سفر این تیم به قطر برای برگزار فینال لیگ قهرمانان آسیا را فراهم کند که هنوز هتل محل اقامت این تیم مشخص نشده است.

طبق پروتکل‌های اجرایی کمیته مسابقات این بازی‌ها تیم‌های فینالیست باید در هتلی یکسان و به طور مشترک اسکان پیدا کنند تا شرایط مشابه رفاهی را داشته باشند.

از این رو کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا به باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است برای تعیین هتل خود باید منتظر تعیین قهرمان منطقه شرق که در قطر بازی‌هایشان دنبال می‌شود بماند تا در هتل آنها اسکان پیدا کنند.

باشگاه پرسپولیس ضمن مخالفت با پیشنهاد AFC خواهان حضوری ۶ روزه در کشور قطر شده است و از کمیته مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۰ خواسته است تا بهترین هتل را در اختیار این تیم قرار دهند.

کاروان تیم فوتبال پرسپولیس که ظهر یکشنبه عازم کشور قطر می‌شود منتظر پاسخ AFC درباره محل اسکان سرخپوشان است تا در این کشور دچار مشکل نشوند.

تیم فوتبال پرسپولیس ۲۹ آذرماه دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا را با نماینده شرق این قاره در کشور قطر برگزار می‌کند.