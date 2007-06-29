مسلمانان مسئول ارائه تصویر حقیقی اسلام هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، عبدالله بداوی نخست وزیر مالزی با اشاره به اینکه چهره کریهی که غربیها از اسلام ارائه کرده اند به علت این است که از اسلام و آموزه های دینی اسلام بسیار اندک می فهمند، اظهار داشت: مسلمانان باید تلاش کنند تا چهره مثبت و سازنده را همانگونه که هست، ارائه کنند.

وی با اشاره به اینکه کشورش سیاست صحیحی در راستای تطبیق با شریعت اسلام در نظر گرفته است، تصریح کرد: ما اسلام را در تحقق وحدت و انسجام مسلمانان مهم قلمداد می کنیم و مانعی برای تحقق وحدت به شمار نمی آوریم .

عبدالله بداوی با تأکید بر اینکه مالزی شیوه " اسلام متمدن " را وسیله ای فعال در اشاعه واقعیتهای صحیح اسلام و ارائه آموزه های دین اسلام قرار داده است، افزود: مسلمانان باید نسبت به این مسئله آگاه باشند؛ چرا که متسامح بودن اسلام، صلح خواهی و ترقی خواهی اسلام برای غیر مسلمانان الهام به شمار می رود و برای آنها بسیار مهم تلقی می شود.

نخست وزیر مالزی تلاشهای مالزی را به منظور تثبیت و تحکیم تفاهم و توافق میان فرهنگها و تمدنها به ویژه میان اسلام و غرب مورد بررسی قرار داد و گفت: مشارکت در مجامع بین المللی از گروههای مختلف چون اندیشمندان، مؤلفان، فعالان دینی و سیاسی و فرهنگی، کارشناسان و رسانه ها در این زمینه و انجام گفتگوهای مثبت بسیار سازنده هستند.