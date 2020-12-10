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۲۰ آذر ۱۳۹۹، ۱۲:۳۶

امام جمعه بجنورد:

مواسات یک فرهنگ دینی و ایرانی است/ در قبال محرومان مسئول هستیم

مواسات یک فرهنگ دینی و ایرانی است/ در قبال محرومان مسئول هستیم

بجنورد- امام جمعه بجنورد گفت: مواسات جزو فرهنگ دینی و ایرانی ما است لذا در هیچ جای دنیا این شیوه کمک‌های مردمی را پیدا نمی‌کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین رضا نوری، صبح امروز در سومین مرحله رزمایش مواسات هلال احمر خراسان شمالی که در سالن ورزشی این مجموعه برگزار شد، اظهار کرد: مواسات جزو فرهنگ دینی و ایرانی ما است لذا در هیچ جای دنیا این شیوه کمک‌های مردمی را پیدا نمی‌کنید.

نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی ادامه داد: شاید گاهی دولت‌ها به مردم کمک کنند اما در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که مردم وارد صحنه شوند و تلاش کنند از این رو به این امر افتخار می‌کنیم.

وی با اینکه بیماری کرونا ترس‌آور است و بسیاری از اقشار از آن فراری هستند، افزود: در چنین شرایطی نیروهای جهادی کشورمان بدون دریافت هزینه و حتی بدون یک تشکر به بخش کرونایی بیمارستان‌ها رفته و کمک می‌کنند.

حجت الاسلام نوری تصریح کرد: هیچ امری به اندازه مواسات برادری و محبت را در جامعه زیاد نمی‌کند لذا می‌بینیم که امروز مانند ۸ سال دفاع مقدس همه مردم پای کار هستند و هر کس در حد توان خود به دیگری کمک می‌کند.

امام جمعه بجنورد حضور در صحنه را یک وظیفه دانست و گفت: در این شرایط هر کسی در حد توان مالی خود باید به هم نوعانش کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به طرح شهید سلیمانی نیز اضافه کرد: کمک به خانواده‌های آسیب دیده از کرونا در این طرح کار بسیار پسندیده‌ای است که توسط وزارت بهداشت و بسیج انجام می‌شود.

حجت الاسلام نوری فعالیت‌های جمعی را دارای برکت دانست و بیان داشت: انفاق جلوی هلاکت و عذاب را می‌گیرد.

امام جمعه بجنورد مسئولیت پذیری را امری مهم دانست و گفت: تمام مسلمانان در قبال محرومان و نیازمندان مسئول هستند و اگر به فکر آنها نباشند باید پاسخگو باشند.

وی در انتها با تاکید بر اینکه کم کاری در حوزه مواسات با هیچ عذری پذیرفتنی نیست، بیان کرد: اگر وظیفه خود را درست انجام دهیم پاداش عظیم خداوند را مشاهده خواهیم کرد.

کد مطلب 5092505

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