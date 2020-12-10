به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله خجسته پور ظهر پنجشنبه در رزمایش انتظامی ترافیکی ویژه زمستان به میزبانی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه این رزمایش از امروز در سراسر راه‌های استان آغازشده است، اظهار داشت: کاهش آمار تصادفات در جاده‌ها در دستور کار است.

وی بابیان اینکه رزمایش انتظامی ترافیکی ویژه زمستان، ضامن حفظ سلامت و امنیت مردم استان و مسافران در محورهای مواصلاتی است، افزود: در استان سمنان به‌واسطه وجود مهم‌ترین محور ارتباطی مرکز به شرق کشور و یکی از محورهای اصلی شمال به جنوب در آن، سالانه شاهد تردد مسافران زیادی در محورهای مواصلاتی هستیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته و در بحث اجرای طرح ترافیکی ویژه زمستان، شاهد هماهنگ مطلوبی بین نیروی‌های انتظامی، راهنمایی و رانندگی، راهداری و هلال‌احمر و اورژانس بودیم، خاطرنشان کرد: امروز هماهنگی و هم‌افزایی خوبی بین دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد و در تمامی حوادثی که در مواقع و برهه‌های مختلف بروز کرد شاهد این هماهنگی و همکاری بودیم.

خجسته پور با تأکید بر اینکه هماهنگی و هم‌افزایی مدیران و مسئولان مربوطه منجر شد تا در بارندگی و بارش برف در سال گذشته آماری از آسیب جانی به مسافران در جاده‌های این استان گزارش نشود، اضافه کرد: در بحث بیماری کرونا نیز شاهد وحدت، همدلی و هم‌افزایی بین تمامی دستگاه‌های مختلف استان بودیم و نیروی انتظامی نیز در بحث مبارزه و مقابله با بیماری نیز نقش تأثیرگذاری ایفا کرد.

وی گفت: هر جا که لازم بود زنجیره انسانی و انتقال بیماری کرونا قطع شود طرح‌های مختلفی توسط ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب و توسط نیروی انتظامی و سایر نیروهای نظامی اجرا شد که هم‌اکنون نیز بحث منع تردد در محدودیت‌های هوشمند در استان توسط عوامل نیروی انتظامی، راهداری و راهنمای و رانندگی در سراسر استان اجرا می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با اشاره به اینکه در طرح زمستانی علاوه بر مسائل ترافیکی، به دنبال این هستیم که آمار تصادفات و فوتی‌ها را به حداقل برسانیم، یادآور شد: ارائه خدمت به مسافرانی که از مسیرهای مواصلاتی این استان عبور می‌کنند در دستور کار است.

خجسته پور با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و امدادی دخیل در این طرح باید اهتمام جدی بر ارائه خدمت مطلوب داشته و همکاری لازم را با ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان انجام دهند، ابراز کرد: نیروی انتظامی همواره در کنار مردم بوده و خدمات مطلوب و شایسته‌ای را ارائه داده‌اند.