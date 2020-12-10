به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله حسنی ظهر پنجشنبه در آئین آغاز طرح زمستانه ترافیکی پلیس به میزبانی ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان سمنان ضمن بیان اینکه در هشت ماه ابتدای سال جاری میزان کل تصادفات در استان نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته است، اظهار داشت: تصادفات فوتی ۲۴ درصد، تصادفات جرحی ۲۳ درصد و تصادفات خسارتی نیز ۳۲ درصد کاهش داشته است.

وی با تأکید بر اینکه امنیت یکی از ضروری‌ترین نیازهای مردم هر جامعه‌ای است، افزود: استان سمنان با توجه به آماری که دستگاه‌های متولی امر تأمین امنیت ارائه دادند، استانی امن و در تمام شاخص‌های انتظامی و امنیتی در وضعیت مطلوب قرار دارد.

اجرای طرح زمستانی در ۴ گردنه برفی استان

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه طرح زمستانی در جاده‌های استان از امروز آغاز می‌شود، تأکید کرد: طرح زمستانه، در چهار گردنه برفی استان، گردنه بشم در محور سمنان-فیروزکوه، گردنه آهوان در محور سمنان-دامغان، گردنه سرگز در محور سمنان- شهمیرزاد و فولاد محله و گردنه خوش ییلاق در محور شاهرود-آزادشهر اجرایی می‌شود.

حسنی بابیان اینکه این طرح به مدت سه ماه و تا پایان ۲۰ اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: هم‌زمان با پایان طرح زمستانه طرح نوروزی در جاده‌های استان سمنان آغاز می‌شود.

وی بابیان اینکه ۴۵ گروه پلیس محسوس و هشت گروه نامحسوس در طول سال در جاده‌های استان سمنان در حال گشت زنی هستند، یادآور شد: با آغاز طرح زمستانی ۳۶۰ گروه گشت زنی در پلیس‌راه اضافه خواهد شد.