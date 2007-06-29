معاون وزیر نفت درگفتگو با مهر گفت: هنوز زمان قطعی برای عرضه بنزین مازاد بر سهمیه تعیین نشده ولی پیش بینی می شود دو ماه پس از اعمال سهمیه‌بندی قیمت آزاد بنزین تعیین می‌شود.

محمد رضا نعمت زاده افزود: نکته قابل توجه این است که از دارندگان خودرو موتور سیکلت درخواست می شود که از سهمیه های خود به تناسب استفاده کنند و در استفاده از سهمیه های خود تعجیل نکنند.

وی همچنین گفت: نظام سهمیه بندی به گونه ای طراحی شده که دارندگان وسیله نقلیه در آسایش بوده و سهمیه هر خودرو پس از سوخت گیری کسر می شود.

نعمت زاده با اشاره به پیشرفته بودن این سیستم گفت: چنانچه یک خودرو از سهمیه خود در مدت 4 ماه استفاده نکند سهمیه آن به 4 ماه بعد منتقل شده به گونه ای که صاحب خودرو می تواند از 800 لیتر سهمیه برخوردار شود.

وی در پاسخ به این سئوال که وضعیت خودروهای دوگانه سوز به چه صورت خواهد بود، گفت: از آنجا که در بعضی از شهرها هنوز ایستگاه‌های عرضه CNG راه نیافتاده و یا بعضی از خودروها فاقد سیلندرهستند درنتیجه بعضی از خودروهای دوگانه سوز به مدت دو تا سه ماه مشمول سهمیه بنزین خودروهای بنزین سوز محسوب می‌شوند.

مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تصریح کرد: در روز اول سهمیه بندی بنزین بیش از 5/2 میلیون اطلاعات سوخت گیری ثبت شده که این رقم افزایش می یابد.