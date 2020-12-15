جوان گرایی قمی ها در لیگ برتر فوتسال/مشکلات تمرین درشرایط کرونایی

حسین صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعطیل بودن سالن‌ها و اماکن ورزشی و شرایط کرونایی در کشور آغاز تمرینات آماده سازی تیم فردوس برای حضور در لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور در فصل ۱۳۹۹-۱۴۰۰ را به تأخیر انداخت، گفت: از یک ماه گذشته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همکاری اداره کل ورزش و جوانان تمرینات را در سالن شهید حیدریان آغاز کردیم ولی به آمادگی کامل نرسیدیم و امیدواریم شرایط تیم با تلاش دوچندان بازیکنان و پیروی از دستورات کادر فنی روز به روز بهتر شود.

سرمربی تیم فوتسال فردوس قم با اشاره به اینکه ادامه تمرینات مناسب و به روز روند آمادگی ما را برای حضور در دیدار اول لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور بالا خواهد برد، افزود: با وجود جدایی علیرضا وفایی، محمد کوهستانی، سعید قلندری، هاشم فرج زاده، جعفر نجفی و خداحافظی محمد دهقان از دنیای فوتسال شاکله اصلی تیم بهم خورده و ما با وجود بازیکنان جوان و شایسته و باانگیزه استان قم امیدواریم تا به نتایج مناسبی برابر حریفان قدرتمند و باتجربه دست پیدا کنیم.

وی تغییرات گسترده و خروج بازیکنان باتجربه از این تیم را نقطه قوت برای افرادی که جوان‌تر هستند دانست و افزود: امیرحسین زینلی، امیرحسین اربابی، مجتبی نعمتی، مهدی کبیری، شهاب بشری، محمد رحمتی، سید مصطفی موسوی خواه که جوان‌تر هستند امسال به جای با تجربه‌ها ایفای نقش خواهند کرد و اینها بازیکنانی هستند که خیلی از تیم‌های مطرح به دنبال داشتن جوانانی همچون بازیکنان نامبرده هستند.

صبوری با تاکید بر اینکه تجربه بازیکنان جوان پایین است و جوان گرایی و تجربه پایین در تیم‌های لیگ برتری به دلیل بازی کمتر در سطوح بالا هزینه دارد، گفت: کار من در این فصل بسیار سخت و شیرین است ولی نا امید نیستم و اعتقاد دارم همه تیم‌ها نیاز به جوان گرایی دارند و اگر جوانان ما قدر این موقعیت را بدانند می‌توانند از این فرصت به دست آمده به بهترین نحو استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در زمانی که ما هم فوتسال بازی می‌کردیم نوجوانان و جوانانی مثل علی اصغر حسن زاده، سعید تقی زاده، ابوالقاسم عروجی و محمد دهقان در کنار ما بازی می‌کردند، ادامه داد: هر کدام از نام‌هایی که برده شد از زمان‌های کم که به آنها فرصت بازی داده می‌شد به بهترین نحو استفاده می‌کردند و هم اکنون هم در تیم‌های معتبر حاضر هستند و جوانان تیم ما باید با تلاش زیاد و اخلاق مداری در زمین بازی و تمرین فراوان جایگزین نفرات گذشته تیم باشند و وظایف سپرده شده در زمین را به شکل مطلوب اجرا کنند تا به تیم‌های ملی در رده‌های سنی متفاوت نیز دعوت شوند.

صبوری افزود: با وجود اینکه در ابتدای فصل هستیم و هنوز مسابقات شروع نشده است اما خدا را شکر تا به امروز تیم ما دچار مشکلات مالی نیست و بازیکنان با توجه به اینکه قراردادهای مالی بالایی نداشتند ولی بیست درصد از مبلغ قراردادهایشان را دریافت کرده‌اند که این نیز جای تشکر از مسئولان تیم و حامی مالی را دارد که می‌تواند بازیکنان و کادر فنی را برای حضوری پر قدرت در لیگ امسال امیدوار کند.

سرمربی نماینده قم در لیگ برتر فوتسال با بیان اینکه نماینده قزوین امسال لیگ برتری شده است و با هزینه‌های بالا وارد مسابقات خواهد شد، گفت: نماینده قزوین بعد از گیتی پسند اصفهان بیشترین بازیکنان را جذب کرده است و از لحاظ نفرات دارای بازیکنان ملی پوش و باتجربه ای مثل مهدی جاوید، مهران عالیقدر و مصطفی نظری است و امیدواریم بتوانیم نتیجه‌ای خوب را در لیگ امسال کسب کنیم.

وی در پایان با اشاره به شرایط کرونایی و حضور نداشتن تماشاگران در محل برگزاری مسابقات برای تشویق و حمایت بازیکنان استان قم در لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور امسال گفت: حضور آنها بر روی سکوها در مهد فوتسال کشور مایه دلگرمی برای کادر فنی و بازیکنان است و امیدواریم آنها با دعای خیرشان ما را در مسابقات همراهی کنند و تماشای مسابقات و پیگیری نتایج را از رسانه‌ها دنبال کنند تا انشاالله به زودی با نابودی ویروس منحوس کرونا در سالن حاضر شوند.