۱۱ نفر در کرمان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی عصر پنجشنبه در تشریح آخرین آمار استان کرمان از وضعیت بیماری کووید ۱۹ به خبرنگاران گفت: در حال حاضر ۵۱۱ مورد قطعی مبتلا به کرونا در بیمارستان‌های استان بستری هستند.

وی افزود: هم‌اکنون ۳۱۳ نفر در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۴۴ نفر، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت: ۳۹ نفر، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۳۳ نفر و در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۸۲ نفر بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: از ابتدای شیوع کرونا در استان تاکنون ۱۴ هزار و ۵۰۷ مورد بستری مثبت کرونا در استان کرمان به ثبت رسیده است.

شفیعی تصریح کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته ۷۳ موارد جدید به علت ابتلاء به کووید ۱۹ در بیمارستان‌های دانشگاه‌های علوم‌پزشکی استان کرمان بستری شدند که شامل ۵۴ مورد در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ۲ مورد، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرفت ۷ مورد، در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بم ۳ مورد و در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان ۷ مورد می‌شود.

وی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱ نفر به علت ابتلای قطعی به کووید ۱۹ در استان جان خود را از دست داده‌اند که به تفکیک شهرستان ۶ فوتی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی کرمان، یک فوتی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، یک فوتی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی جیرف و ۳ فوتی در حوزه دانشکده علوم پزشکی سیرجان می‌باشند.

وی یادآور شد: متأسفانه از ابتدای اپیدمی کرونا تاکنون در مجموع ۲ هزار و ۱۲۱ نفر در اثر ابتلای قطعی به کووید ۱۹ در استان کرمان جان خود را از دست داده‌اند.