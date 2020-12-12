وعده چند ساله مسئولان به بیماران کلیوی محقق شود

غلامرضا لاری زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، به فعالیتهای این انجمن در سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: این انجمن در سال ۶۹، فعالیت خود را به صورت رسمی در استان خوزستان آغاز کرد و از سال ۷۲، مسئولیت این انجمن را عهدهدار شدم که هیچگونه امکاناتی نداشت و بدون هیچ اعتباری فعالیت خود را آغاز کردیم.
وی افزود: با همراهی دوستان و حمایت آیتالله موسوی جزایری این انجمن را رونق دادهایم و سال به سال پیشرفت و ترقی را سپری کردیم تا اینکه در سال ۷۵، یک منزل مسکونی برای محل انجمن خریداری شد که جز سرمایههای این انجمن به شمار رفت.
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی خوزستان ادامه داد: همچنین با تلاشهای صورت گرفته دو قطعه زمین نیز برای این انجمن خریداری شد که به دلیل توانایی نداشتن مالی برای ساخت آنها بدون استفاده مانده است.
وی با بیان اینکه ۸۰ درصد بیماران دیالیزی استان خوزستان از خانوادههای مستضعف هستند، گفت: مسئولیت اصلی انجمن معرفی بیماران با نارسایی کلیه به پزشکان نفرولوژ است؛ در این راستا پروندهای برای این بیماران تهیه میشود و اگر تشخیص داده شد که فرد بیمار و دیالیزی از خانوادههای نیازمند است، در هزینههای آنها کمک میکنیم.
لاری زاده تصریح کرد: از سال گذشته سامانهای در وزارت بهداشت و درمان ایجاد شد که اهداکننده و گیرنده کلیه باید پیش از هر اقدامی آزمایشهایی را بدهند و همین امر در شرایط موجود و خطرات ناشی از شیوع ویروس کرونا باعث کاهش مراجعات شد و این در حالی است که در سالهای گذشته بیش از ۷۰ پیوند داشتیم اما امسال تاکنون تنها ۱۴ پیوند انجام شد.
وی بیان کرد: اکنون بسیاری از بیماران ما مستعد دریافت کلیه هستند اما به دلیل بیماری کرونا شرایط آزمایش برای آنها فراهم نیست.
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی خوزستان گفت: در حال حاضر ۲۲ بخش دیالیز در سالن این مرکز و هشت شعبه انجمن در شهرستانهای استان فعالیت میکنند و همه این انجمنها تنها با کمکهای مردمی فعالیت میکنند و هیچ بودجه دولتی در این زمینه نداریم.
وی خبر داد: دیالیز هر شخص برای دولت حدود ۱۰۰ هزار تومان هزینه دارد و هر فرد هفتهای سه بار باید دیالیز شود اما بسیاری از این بیماران به دلیل شرایط جسمی دیگر توان کار کردن ندارند و تنها ۱۰ درصد از آنها توان مالی دارند.
لاری زاده اظهار کرد: از شهروندان انتظار میرود که همچنان ما را حمایت کنند تا بتوانیم قدمهای بهتری را برای پیوند کلیه این بیماران برداریم و حداقل از نظر معیشتی آنها را حمایت کنیم.
وی افزود: تا سال ۸۸، برای اهدای کلیه، ۱۸ میلیون تومان به اهداکنندهها پرداخت میشد اما اکنون این مبلغ به ۳۶ و بعضاً تا ۵۰ میلیون تومان اضافه شده است.
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی خوزستان یادآور شد: در انجمنها هیچگونه تخلفی وجود ندارد چرا که همگی برای رضای خدا کار میکنند.
وی ادامه داد: از سالهای گذشته پیگیریهای زیادی برای دریافت حداقل ۱۰ میلیون تومان کمک از سوی شورای شهر و شهرداری انجام شد اما با وجود وعدههای فراوان هیچ کمکی به ما در این زمینه نشده است.
لاری زاده بیان کرد: سال گذشته نیز وعده دادند که ۲۰ میلیون به این انجمن کمک میکنند اما بازهم این وعده محقق نشد و این در حالی است که این انجمن در سایر استانها به صورت مستمر مورد حمایت قرار میگیرد و تنها در خوزستان هست که بیشتر از اینکه حمایتی ببینیم، وعده بی عمل میگیریم.
وی همچنین به آمار فعالیت هشت ماهه انجمن در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر دو هزار و ۴۷۰ بیمار دیالیزی در استان خوزستان پرونده دارند و دو هزار و ۲۸۲ بیمار پیوندی داریم.
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی خوزستان اضافه کرد: تاکنون به دلیل شرایط سخت کرونا تنها ۱۴ بیمار از ابتدای سال موفق به پیوند کلیه شدهاند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر ۳۱ بخش دیالیز در سطح استان و یک بخش نیز در بیمارستان گلستان اهواز وجود دارد؛ همچنین ۹ شعبه فعال انجمن کلیوی در شهرهای خوزستان داریم.
لاری زاده تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون از این انجمن ۱۵ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان به این بیماران کمک نقدی شد.
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