امین بهزادنیا در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌های استان اظهار کرد: در حال حاضر کلیه محورهای استان در جوی نیمه ابری تا تمام ابری به سر می‌برند.

رئیس اداره مدیریت راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی ادامه داد: محورهای بجنورد – آشخانه (گردنه امین الله) و حوزه چمن بید شاهد بارش برف متوسط، حوزه راز و جرگلان (تخته باغلق) همراه با کولاک و محورهای بجنورد – آشخانه (گردنه امین الله)، جاده قدیم بدرانلو و بجنورد –آشخانه (سد شیرین دره) مه آلود می‌باشند.

وی افزود: هرگونه محدودیت ترافیک یا انسداد احتمالی راه‌ها با هماهنگی پلیس تصویب و اطلاع رسانی می‌شود و در صورت اختلال لحظه‌ای ترافیک موارد به فوریت رسیدگی می‌شود.

بهزادنیا تصریح کرد: به دلیل برودت هوا و مه گرفتگی محورها رانندگان حتماً با سرعت مطمئنه و با داشتن دید کافی رانندگی نمایند و ضمناً با توجه به شرایط جوی طی چند ساعت آتی، توصیه می‌شود همشهریان از تردد غیر ضروری خودداری و در صورت ضرورت تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.