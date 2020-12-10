به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان قزوین سردار علی ابراهیمی در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، گفت: در راستای مقابله با قاچاق کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین گشت زنی و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی به ۲ دستگاه خودرو کامیون مشکوک و خودروها را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی دقیق از خودروهای توقیف شده ۲ هزار و ۲۹۰ قطعه مرغ زنده فاقد هر گونه مجوز بهداشتی و حمل را کشف کردند.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه ارزش محموله کشف شده برابر نظر کارشناسان در حدود ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۲ متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی استان قزوین، قاچاق را تهدید بزرگی برای اقتصاد کشور دانسته و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه بی نظمی و فعالیت مجرمانه قاچاقچیان و افراد سودجو و قانون گریز از طریق تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، نیروی انتظامی را در امر مبارزه جدی و قاطعانه با پدیده قاچاق یاری دهند.