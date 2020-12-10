طرح محرومیت زدایی ۱۸روستای شرق جاسک تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مدرس پنجشنبه شب در حاشیه سفر معاون توسعه روستایی ریاست جمهوری به جاسک و پس از بازدید از منطقه کوهستانی نوگین، گیشدان و جانوری، با اشاره به برنامه ریزی و اجرای الگوی مشابه طرح رفع محرومیت بشاگرد و منطقه کوشا احمدی در منطقه شرق جاسک، تأکید کرد: توسعه متوازن روستاهای کوهستانی این منطقه باید با استفاده از ظرفیت توسعه سواحل مکران و بر مبنای توسعه جامعه محور شکل بگیرد.

وی با اشاره به روند تصویب سند توسعه سواحل مکران و توجه ویژه به توسعه مبتنی بر تقویت جامعه محلی در مصوبه شورای عالی توسعه سواحل مکران، افزود: در این سند، مشارکت جامعه محلی در حوزه استان هرمزگان مورد تأکید قرار گرفته و در کوتاه مدت برنامه هایی در دست اقدام است اما در بازه بلند مدت ضرورت دارد نقش جامعه محلی که تا کنون همراهی بسیار خوبی در توسعه فیزیکی و عمرانی منطقه داشته است، بسیار پررنگ تر دیده شود.

معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری هرمزگان، گفت: این مهم تا کنون حاصل شده اما بخش عمده ای که همه به آن توجه دارند، مشارکت و اشتغال در اجرای پروژه هاست و استمرار این اشتغال پس از بهره برداری پروژه ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

وی با طرح این سوال که مخازن نفتی، ایستگاه های پمپاژ، مگاپورت، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه ها را چه کسی قرار است مدیریت و راهبری کند؟ ، اضافه کرد: دوره ساخت پروژه ها به‌طور معمول بین ۳ تا ۵ سال است و امنیت صنایع و استمرار فعالیت های توسعه ای را باید با تربیت تکنسین و کاردان فنی بومی که بتواند مسئولیت اپراتوری هر یک از این زیرساخت های ایجاد شده را بر عهده بگیرد فراهم کرد.

مدرس گفت: به همین منظور دانشکده فنی حرفه ای راه اندازی می شود و خواسته بحق مردم منطقه که افزایش نرخ مشارکت جامعه محلی در اجرای پروژه ها و پایداری اشتغال پس از بهره برداری از پروژه های مهم سواحل مکران، تحقق پیدا خواهد کرد.

معاون هماهنگی امروز عمرانی استانداری هرمزگان، با اشاره به طرح محرومیت زدایی منطقه شرق جاسک، بیان داشت: طرح محرومیت زدایی این منطقه شامل پهنه‌ای به وسعت ۳۶ روستا است که در فاز اول محرومیت زدایی ۱۸ روستا در دستور کار قرار دارد و حداکثر ظرف یک هفته تا ۱۰ روز آینده، ظرفیت های توسعه ای را فارغ از دستورالعمل هایی که ممکن است در گام اول مانعی برای اجرای پیشنهادات باشند، طی به یک برنامه مدون تدوین خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: مسیر ۲۰کیلومتر از فاصله ۹۹ کیلومتری منطقه نوگین و گیشدان تا مرکز بخش لیردف در مرحله اول ایجاد خواهد شد و بازگشایی اولیه مبتنی بر برنامه زمانبندی پیش خواهد رفت.

مدرس، امیدآفرینی را یکی از دستاوردهای اصلی آغاز پروژه های عمرانی در این منطقه عنوان و اضافه کرد : توسعه محلی می تواند توسعه پایدار ملی را به همراه داشته باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان همچنین در این نشست از فراهم شدن مجدد امکان صادرات شناورهای چوبی به عمان خبر داد و گفت: به‌زودی این شناورها فعالیت دوباره خود را از طریق پیگیری های استاندار هرمزگان و مکاتباتی که با وزارت امورخارجه و رایزن اقتصادی سفارت در عمان صورت گرفت، آغاز خواهند کرد.

مدرس همچنین گفت: علاوه بر تسهیلاتی که به منظور جبران آسیب های ناشی از کرونا به شناورهای چوبی پرداخت می شود، اعتبار مناسبی از طریق سازمان بنادر و دریانوردی برای تبدیل شناورهای چوبی به فلزی در نظر گرفته شده که صاحبان این شناورها می توانند از این منابع استفاده کنند.