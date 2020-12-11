درخشش علیرضا بیرانوند در اولین حضور مقابل تیم «مورینیو»

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از دیدارهای لیگ اروپا شب گذشته تیم آنتورپ بلژیک به مصاف تیم تاتنهام انگلیس با هدایت ژوزه مورینیو رفت که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود تاتنهام خاتمه یافت.

این مسابقه برای هواداران فوتبال ایران جذابیت بیشتری داشت چرا که علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران برای نخستین بار از زمان حضورش در آنتورپ، برای این تیم درون دروازه قرار گرفت.

هرچند بیرانوند در این بازی دو گل دریافت کرد اما عملکرد او در مهار حملات و ضربات شاگردان مورینیو به قدری چشمگیر بود که نقش برجسته این دروازه بان ایران در جلوگیری از شکست سنگین‌تر آنتورپ بازتاب زیادی در بلژیک و انگلیس داشته است. بیرانوند در پایان این بازی از سایت «سوفا اسکور» نمره خوب ۸.۱ را گرفت.

بیرانوند در این بازی در مقابل ستارگان تاتنهام از جمله «گرت بیل»، «هیونگ مین»، «هری کین»، «وینیسیوس» و … نشان داد که دروازه بانی در سطح اروپا است و می‌تواند در صورت ادامه این روند و تمرکز بر روی تمریناتش به روند پیشرفت خود در این قاره ادامه بدهد.

این دروازه بان ایرانی از فرصت بازی با تاتنهام هم استفاده کرد و عکسی به یادگار با مورینیو پرتغالی گرفت. چه کسی می‌داند؛ شاید ورق برای بیرانوند - که زمانی در کارواش‌های تهران کار می‌کرد- طوری رقم بخورد که در سال‌های آینده شاگرد مورینیو در تیم بزرگ‌تری بشود.