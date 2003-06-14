ضرورتي براي الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان وجود ندارد

منيره نوبخت رييس شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر با بيان اين مطلب درباره عدم ضرورت الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان گفت: در اسلام ودر نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران بسيار غني تربه نظام حقوقي زنان پرداخته شده واين كاملتر از مطالبي است كه در كنوانسيون مطرح شده است وهمچنين اساسا مبناي طرح مسائل حقوقي در اين كنوانسيون با ديدگاه ما متفاوت است ،به اين صورت كه نظام حقوقي اسلام معتقد به احقاق حقوق ورعايت حقوق بر مبناي عدالت است ، در صورتيكه اين كنوانسيون بر تساوي مطلق و بدون قيد وشرط بين زن ومرد تاكيد دارد ، بنابراين يكي از دلايل عدم ضرورت الحاق تفاوت ديدگاهي ومبنايي است .

وي در ادامه افزود: الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان هيچ تاثيري در تغيير وضعيت آنها وهمچنين تفاوتي در وضعيت بين المللي كشور ايجاد نخواهد كرد وبدون ملحق شدن نيز مي توانيم در محافل واجلاسهاي بين المللي وسازمان ملل شركت كنيم .

نوبخت درباره حق تحفظ به كنوانسيون گفت: طبق لايحه اي كه در مجلس براساس اسناد بين المللي وجود دارد حق تحفظ يعني اينكه ما متعهد نيستيم مواردي كه بر خلاف اسلام وشرع باشد را بپذيريم وطبق كنوانسيون ژنوكشورهايي حق اعلام تحفظ به كنوانسيون را دارند مشروط بر اينكه اين حق مغاير با هدف اصلي كنوانسيون نباشد وچون هدف اصلي كنوانسيون ايجاد هر گونه تساوي وبرابري بين زن ومرد است درنتيجه تحفظ ما با ديد نگارندگان كنوانسيون مغايرت دارد وخود به خود در محافل بين المللي اين تحفظ قابل رعايت نيست وبايد كار كارشناسي دقيقي در اين زمينه صورت بگيرد.

وي خاطر نشان كرد: تصميم نهايي در اين گونه موارد با مجلس شوراي اسلامي است اما اميدواريم نمايندگان اين نكات را در نظر بگيرند كه الحاق ضرورت وفايده اي براي ما ندارد.