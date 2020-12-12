کار دشوار تیم قلعه نویی در آبادان/ دومین غیبت متوالی پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته ششم رقابتهای لیگ برتر تحت تاثیر پیروزی پر گل سپاهان در تک بازی روز گذشته، امروز با انجام ۴ بازی برگزار میشود که فولاد و سایپا در اهواز دیدار میکنند، صنعت نفت میزبان گل گهر است، آلومینیوم در تهران با پیکان دیدار میکند و مس و نفت مسجد سلیمان در رفسنجان به مصاف هم میروند. دیدار تیمهای پرسپولیس و ذوب آهن هم به دلیل ابتلای تعداد زیادی از بازیکنان ذوب آهن به کرونا به زمان دیگری موکول شد. پرسپولیس هفته گذشته هم به دلیل مشابهی مقابل نساجی مازندران بازی نکرد.
فولاد - سایپا
تیمهای هم امتیاز که با تفاضل گل مساوی در همسایگی یکدیگر در جدول به سر میبرند امروز برگزار کننده یکی از دیدارهای مهم این هفته هستند و تیم پیروز این دیدار میتواند صعود زیادی در جدول پیدا کند.
نزدیکی امتیازات در بالای جدول رقابت فشردهای بین همه تیمهای لیگ ایجاد کرده تا جایی که میتوان تمام دیدارهای هفته ششم را ۶ امتیازی دانست؛ از جمله دیدار بین فولاد و سایپا.
از وجوه مشترک این دو تیم تشابه در نوع امتیاز گیری آنها است. هیچیک از این دو تیم هنوز بیشتر از یک بار پیروزی را تجربه نکرده و هنوز طعم شکست را هم نچشیدهاند و هر دو تیم با ۴ مساوی، بیشتر از سایر تیمهای لیگ به مساوی رسیدهاند. شاید این آمار نشان دهد که ثبت نتیجه مساوی در این بازی بیش از سایر نتایج محتمل است.
صنعت نفت - گل گهر
بیشتر از آبادانیها، چشم پرسپولیس در تهران به نتیجه این دیدار دوخته شده و آنها امیدوار هستند تا شاگردان پورموسوی در صنعت نفت که تا همینجا هم خوب نتیجه گرفته و با ۸ امتیاز در رده ششم قرار دارند بتوانند ترمز تیم قلعه نویی را بکشند. در این صورت پرسپولیس با انجام دو بازی معوقه خود و پیروزی میتواند صدر جدول را بگیرد.
گل گهر هفته گذشته نخستین شکست این فصل خود را در خانه تجربه کرد و باید دید عواقب پذیرفتن نخستین شکست برای تیم چیست. شاگردان قلعه نویی همچنان بهترین گلزن لیگ برتر را در خدمت دارند اما بعد از بازی روز گذشته سپاهان و نساجی دیگر دارای بهترین خط حمله مسابقات نیستند.
تیم قلعه نویی یک ویژگی منحصر به فرد دارد و آن هم این است که تاکنون در خانه حریفان هیچ امتیازی از دست نداده است که این برای آنها یک نقطه امیدوار کننده است.
پیکان - آلومینیوم اراک
هر دو تیم نسبت به هفتههای ابتدایی لیگ اوج گرفته و میتوانند با امیدواری بهترین مسابقات شان را ادامه دهند. پیکان هفته گذشته اولین شکست تیم صدرنشین را در سیرجان به گل گهر تحمیل کرد و شاگردان خطیبی هم توانستند با ۴ گل تیم ماشین سازی را در هم بکوبند تا دو تیم برنده در هفته پنجم، در هفته ششم رقابتی داغ با یکدیگر داشته باشند.
پیکان با مهدی تارتار حالا یکی از تیمهای بالانشین در جدول است و حتی نیم نگاهی هم به رسیدن به صدر جدول دارد و آلومینیوم هم از قعر جدول فاصله گرفته و با ادامه این روند میتواند رفته رفته خود را به میانه جدول برساند.
مس رفسنجان - نفت مسجد سلیمان
شاگردان مجتبی حسینی هفته گذشته یک پیروزی کاملاً با ارزش به دست آوردند و توانستند تیم خوب سپاهان را با ۳ گل در مسجد سلیمان مغلوب کنند و ارزش پیروزی آنها روز گذشته و بعد از پیروزی ۴ گله سپاهان مقابل نساجی بیشتر مشخص شد.
حالا تیم روحیه گرفته مسجد سلیمانی باید در رفسنجان به مصاف تیمی برود که هنوز پای بازیکنان آن در لیگ برتر به گل باز نشده است و از این حیث دچار استرس هستند.
مسجد سلیمانی که با ۷ امتیاز در رده دهم جدول قرار دارند، با صدر جدول تنها ۳ امتیاز فاصله دارند و به خوبی میدانند برای حفظ این فاصله اندک با بالای جدول و حتی کاستن از آن چقدر به پیروزی در این بازی نیاز دارند.
شاگردان ربیعی هم که هنوز یکی از دو تیم انتهای جدول هستند، باید بتوانند تابوی گل نزدن و پیروز نشدن در لیگ برتر را شکسته تا جایگاه شان در همین ردههای پایین جدول تثبیت نشود.
شنبه ۲۲ آذر ۹۹
پیکان تهران – آلومینیوم اراک ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای شهر قدس
داوران؛ حسین زمانی – حمید سبحانی – حامد صفایی – محمدرضا مهرگان - ناظر؛ اسماعیل صفیری
مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای صنعت مس رفسنجان
داوران؛ ناصر جنگی – رحیم شاهین – بابک خسروی – مهدی اجاقی- ناظر؛ رسول فروغی
فولاد خوزستان – سایپا تهران ساعت ۱۵ ورزشگاه شهدای فولاد اهواز
داوران؛ علی اصغر مومنی – سعید علی نژادیان – بهزاد پناهی – امید سعید فر - ناظر؛ حسین خانبان
صنعت نفت آبادان – گل گهر سیرجان ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی آبادان
داوران؛ بیژن حیدری – آرمان اسعدی – هیوا بهمنی – میثم حیدری - ناظر؛ محمود رفیعی
یکشنبه ۲۳ آذر ۹۹
ماشین سازی تبریز – تراکتور ساعت ۱۵ ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی تبریز
داوران؛ یاسر همرنگ – رامین بابایی – محمد شاکر – محمدباقر پورباقر - ناظر؛ فریدون اصفهانیان
شهرخودرو – استقلال ساعت ۱۵:۴۵ ورزشگاه امام رضا مشهد
داوران؛ کوپال ناظمی – حسن انتظاری – علی اکبر نوری – سیدرضا مهدوی - ناظر: حاتم بک پور
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