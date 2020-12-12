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۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۷:۵۲

فوق ‌تخصص ریه بالغین عنوان کرد؛

شرط تجویز کورتون برای بیمار کرونا/اهمیت داروهای ضد ویروس

شرط تجویز کورتون برای بیمار کرونا/اهمیت داروهای ضد ویروس

فوق‌تخصص ریه بالغین مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، در ارتباط با داروهایی که برای بیماران کووید ۱۹ تجویز می شود، نکاتی را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاظمی زاده، در ارتباط با الگوی پیشنهادی مراقبت از بیماران کووید ۱۹ برای پزشکان عمومی، گفت: نکته مهم این است که بیمار را بعد از یک بار معاینه رها نکنیم.

وی افزود: معاینات اولیه می تواند به صورت مجازی انجام شود تا مراجعه به حداقل برسد.

این فوق‌تخصص ریه بالغین، در مورد مصرف کورتون، گفت: به دلیل شباهت علائم آنفلوانزا با کرونا، تجویز کورتون نیاز به احتیاط زیاد دارد.

کاظمی زاده ادامه داد: واقعیت این است اگر به ابتلای کرونا شک داشته باشیم، آنتی‌بیوتیک‌ها جایگاهی ندارند، مگر شک بالینی قوی به عفونت باکتریال وجود داشته باشد.

وی گفت: بیماری کرونا بر روی سیستم های بدن از جمله مغز، حافظه و خلق و خو تاثیر می‌گذارد. بهتر است داروهای ضد ویروس در فاز اول بیماری و زمانی که بیمار بستری شده است تجویز شود.

کد مطلب 5093272

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