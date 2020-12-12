شرط تجویز کورتون برای بیمار کرونا/اهمیت داروهای ضد ویروس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کاظمی زاده، در ارتباط با الگوی پیشنهادی مراقبت از بیماران کووید ۱۹ برای پزشکان عمومی، گفت: نکته مهم این است که بیمار را بعد از یک بار معاینه رها نکنیم.

وی افزود: معاینات اولیه می تواند به صورت مجازی انجام شود تا مراجعه به حداقل برسد.

این فوق‌تخصص ریه بالغین، در مورد مصرف کورتون، گفت: به دلیل شباهت علائم آنفلوانزا با کرونا، تجویز کورتون نیاز به احتیاط زیاد دارد.

کاظمی زاده ادامه داد: واقعیت این است اگر به ابتلای کرونا شک داشته باشیم، آنتی‌بیوتیک‌ها جایگاهی ندارند، مگر شک بالینی قوی به عفونت باکتریال وجود داشته باشد.

وی گفت: بیماری کرونا بر روی سیستم های بدن از جمله مغز، حافظه و خلق و خو تاثیر می‌گذارد. بهتر است داروهای ضد ویروس در فاز اول بیماری و زمانی که بیمار بستری شده است تجویز شود.