سردار رحیم جهانبخش در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با یادآوری اینکه در بحث مقابله با شیوع کرونا طی چند روز اخیر در ۳۱ نقطه از زنجان مستقر بودیم که این استقرار در بخشهایی ادامه دارد و با توجه به تغییر رنگ شهرها به لحاظ شیوع ویروس کرونا، تعداد استقرارها نیز کاهش پیدا کرد، گفت: در این استقرارها بیش از ۴۰۰ نیروی پلیس به کار گرفته شدند.
وی با بیان اینکه ۳۷۵۸ خودروی ناقض محدودیتهای تردد در زنجان اعمال قانون شدند، افزود: همچنین بیش از ۱۰ هزار و ۳۵۴ خودرو که قصد ورود به استان را در زمان محدودیتهای کرونایی به استان داشتند، به شهرهای خود بازگردانده شدند.
جهانبخش با بیان اینکه از ۱۰ هزار و ۵۲۲ واحد صنفی در زمان محدودیتهای کرونایی بازدید به عمل آمد که طی این بازدیدها ۷۸۹۳ واحد صنفی تذکر گرفتند، اظهار کرد: همچنین ۱۴۸ واحد صنفی که به صورت غیرمجاز اقدام به فعالیت در این ایام کرده بودند، پلمب شدند، همچنین بیش از ۱۴ هزار نفر نسبت به تعطیل کردن صنف خود تذکر لسانی دریافت کرده و نسبت به این کار اقدام کردند.
فرمانده انتظامی استان زنجان، با اشاره به اینکه بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار عدد ماسک و سایر اقلام بهداشتی و بیش از ۳۵ هزار لیتر انواع محلول ضدعفونی کننده و سایر موارد از ابتدای سالجاری تا به امروز کشف شده است، تصریح کرد: ۵۶ نفر نیز که در فضای مجازی در این حوزه فعالیت نامطلوب داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.
جهانبخش خاطرنشان کرد: در استان زنجان بیش از ۹۵ درصد از اصناف نسبت به رعایت محدودیتهای کرونایی دو هفتهای برای تعطیلی واحدهای خود اقدام کردند و بیتردید اگر مردم این مسائل و محدودیتها را رعایت نمیکردند، نتایج درخوری از این محدودیتها حاصل نمیشد.
نظر شما