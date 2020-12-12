به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم رقابت‌های تکواندو قهرمانی اروپا به مبارزات بخش زنان در چهار وزن المپیکی اختصاص داشت که ۷۷ نفر برای رسیدن به مدال به مصاف هم رفتند. مبارزات بخش زنان به دلیل حضور برخی از بهترین‌های دنیا و نفراتی که موفق به کسب سهمیه از طریق سیستم رنکینگ شده بودند، از جذابیت‌های بالایی برخوردار بود.

در وزن ۴۹- کیلوگرم ۱۹ تکواندوکار حضور داشتند که «روکیه ایلدیریم» از ترکیه با رنکینگ چهار دنیا همان دور نخست نتیجه را به «سروزا» از اسپانیا واگذار کرد و از دور مسابقات خارج شد. در این وزن نماینده رژیم اشغالگر قدس طلا گرفت. سروزا اسپانیایی به نشان نقره دست یافت و مدال برنز مشترک هم به «یوردیان اسمیت» و «مدیسون موریه» هر دو از انگلستان تعلق گرفت.

۲۱ تکواندوکار برای کسب مدال طلا در وزن ۵۷- کیلوگرم به رقابت پرداختند که در پایان این «جید جونز» ستاره پر افتخار تکواندو انگلستان با رنکینگ یک دنیا، دو طلای المپیک، طلا، نقره و برنز جهان، ۸ طلا، ۵ نقره و یک برنز گرندپری همه رقبای خود را شکست داد و طلا گرفت. وی در مبارزه پایانی «کبری ایلگون» از ترکیه با رنکینگ ۵ دنیا را ۳۵ بر ۱۱ از پیش رو برداشت. این ترکیه‌ای به نشان نقره دست یافت و مدال برنز مشترک هم به «آدامکویسوویچ» از لهستان و «مارتا سلوو» از اسپانیا تعلق گرفت.

وزن ۶۷- کیلوگرم هم شاهد یک شگفتی بود. در وزنی که ۲۱ تکواندوکار حضور داشتند، «لارن ویلیام» نفر ۵ رنکینگ المپیکی از انگلستان بعد از یک دور استراحت، همان مبارزه نخست به «ایکرا کایار» از ترکیه باخت و حذف شد. در این وزن «مگداویت» از فرانسه را رنکینگ هشتم المپیک ۱۱ بر ۶ «ماتیه یولیک» نفر دوم رنکینگ از کرواسی را شکست داد و به نشان طلا رسید. نماینده کرواسی نایب قهرمان شد و «کایار» از ترکیه و «کاسترو» از اسپانیا هم به نشان برنز مشترک دست پیدا کردند.

در وزن ۶۷+ کیلوگرم مبارزه پایانی را «لورین» از فرانسه و «کاس نفیه» از ترکیه برگزار کردند که در نهایت این تکواندوکار فرانسوی بود که رقیب المپیکی خود را ۱۵ بر ۷ شکست داد و قهرمان شد. نماینده ترکیه طلا گرفت و «ربکا مگدووان» از انگلستان به همراه «مارلنه» از اتریش به نشان برنز دست یافتند. در این وزن ۱۶ تکواندوکار به رقابت پرداختند.

در پایان این رقابتها در بخش مردان صربستان با یک طلا و یک نقره قهرمان شد. فرانسه با یک طلا و یک برنز در جای دوم ایستاد، انگلستان و پرتغال هم با یک طلا سوم و چهارم شدند. در بخش زنان فرانسه با دو طلا در جای نخست ایستاد. انگلستان با یک طلا و سه برنز دوم شد. رژیم اشغالگر قدس و ترکیه هم سوم و چهارم شدند.

این مسابقات از امروز در رده‌های سنی پایه دنبال می‌شود.