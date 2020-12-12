به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه «استاد الدوحه» قطر، باشگاه الریان اعلام کرد فابیو سزار مربی تیم فوتبال زیر ۲۳ سال این باشگاه به صورت موقت سرمربی تیم بزرگسالان شده و الریان را در دیدار با ام صلال هدایت می‌کند.

«دیه‌گو آگیری» سرمربی سابق الریان از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود قصد ندارد در این تیم بماند و سرانجام از این تیم که شجاع خلیل زاده مدافع ایرانی را در اختیار دارد، جدا شد.

استاد الدوحه در ادامه نوشت: «گزارش های مطبوعات حاکی از مذاکره الریان با تعدادی از مربیان است از جمله کارلوس کی روش پرتغالی که از سمتش در تیم ملی کلمبیا بعد از باخت سنگین به اکوادور برکنار شد. کی روش موفقیت‌های بزرگی با تیم ملی ایران در هشت سال حضورش در این تیم رقم زد.»