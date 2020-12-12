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۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۹:۳۲

جنبش اسلامگرای مغرب:

ملت مغرب در برابر عادی سازی روابط با تل آویو می ایستد

ملت مغرب در برابر عادی سازی روابط با تل آویو می ایستد

یک جنبش اسلامگرای معارض در مغرب به شدت عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، جنبش اسلامگرای عدل و احسان مغرب که از جنبش‌های معارض در این کشور به شمار می‌رود با صدور بیانیه‌ای به شدت توافق عادی سازی روابط میان این کشور و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: مقامات مغرب تصمیم گرفته‌اند با رژیم صهیونیستی که سرزمین فلسطین را اشغال کرده رابطه برقرار کنند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این اقدام با مواضع تاریخی ملت بزرگ مغرب در حمایت از برادران فلسطینی خود و حق آنها در آزاد کردن سرزمینشان و بازگشت به وطنشان در تضاد است.

به نوشته این بیانیه، عادی سازی روابط یک اقدام بی حساب و کتاب است که پیامدهای وخیمی دارد و ملت مغرب با تمام قوا باید در برابر این اقدام ایستادگی کرده و برای خنثی کردن آن تلاش کند.

در این بیانیه آمده است: ما خطاب به ملت فلسطین و تمام آزادگان جهان می‌گوییم که چنین معامله‌هایی، باعث می‌شود نقاب‌ها بیش از پیش کنار رفته و حقایق روشن شود.

اعلام خبر عادی سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی روز پنجشنبه موجی از واکنش‌های منفی را در میان کشورهای منطقه و جنبش‌های داخلی مغرب برانگیخت.

کد مطلب 5093309
فاطمه صالحی

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