ملت مغرب در برابر عادی سازی روابط با تل آویو می ایستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، جنبش اسلامگرای عدل و احسان مغرب که از جنبش‌های معارض در این کشور به شمار می‌رود با صدور بیانیه‌ای به شدت توافق عادی سازی روابط میان این کشور و رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: مقامات مغرب تصمیم گرفته‌اند با رژیم صهیونیستی که سرزمین فلسطین را اشغال کرده رابطه برقرار کنند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این اقدام با مواضع تاریخی ملت بزرگ مغرب در حمایت از برادران فلسطینی خود و حق آنها در آزاد کردن سرزمینشان و بازگشت به وطنشان در تضاد است.

به نوشته این بیانیه، عادی سازی روابط یک اقدام بی حساب و کتاب است که پیامدهای وخیمی دارد و ملت مغرب با تمام قوا باید در برابر این اقدام ایستادگی کرده و برای خنثی کردن آن تلاش کند.

در این بیانیه آمده است: ما خطاب به ملت فلسطین و تمام آزادگان جهان می‌گوییم که چنین معامله‌هایی، باعث می‌شود نقاب‌ها بیش از پیش کنار رفته و حقایق روشن شود.

اعلام خبر عادی سازی روابط میان مغرب و رژیم صهیونیستی توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا طی روز پنجشنبه موجی از واکنش‌های منفی را در میان کشورهای منطقه و جنبش‌های داخلی مغرب برانگیخت.