به گزارش خبرنگار مهر، سازمان لیگ فوتبال ایران کمتر از یک روز مانده به شروع بازی پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان تصمیم به لغو این مسابقه از هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران گرفت.

مثبت شدن تست کرونای تنی چند از بازیکنان ذوب آهن و اعضای کادر فنی این تیم دلیل اصلی کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال برای لغو این بازی بوده است.

همین موضوع باعث عصبانیت کادر فنی و مدیریت باشگاه پرسپولیس در آستانه لغو بازی با ذوب آهن شده است. سرخپوشان پایتخت که دیدار قبلی آنها با نساجی مازندران نیز به دلیل جلوگیری از ابتلا به کرونا و درخواست خودشان برای عدم سفر به استان مازندران به تعویق افتاد حالا باید بدون برگزاری بازی در دو هفته گذشته راهی کشور قطر شود.

پرسپولیس که آخرین بازی خود را دهم آذرماه مقابل شهرخودرو مشهد انجام داده بود قصد داشت با انجام بازی مقابل ذوب آهن در شرایط مسابقه برای فینال لیگ قهرمانان آسیا بماند اما تصمیم سازمان لیگ مبنی بر لغو این دیدار باعث عصبانیت آنها شده است.

باشگاه پرسپولیس معتقد است تعداد کرونایی های ذوب آهن در حدی نبوده که منجر به لغو آن شود اما سازمان لیگ فوتبال بدون ارائه توضیح خاصی در این خصوص اقدام به تعویق زمان برگزاری این بازی گرفته است.

باشگاه پرسپولیس قصد دارد اعتراض رسمی خود را مبنی بر لغو این دیدار به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین مربوط به برگزاری بازی در دوران شیوع بیماری کرونا به سازمان لیگ فوتبال ارسال کند. مدیران باشگاه منتظر برخورد کمیته انضباطی فدراسیون با این اتفاق هستند.

تیم فوتبال پرسپولیس دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا ۲۹ آذرماه با فینالیست منطقه شرق در ورزشگاه الجنوب قطر برگزار می‌کند.