امیر سیاح مدیر گروه اقتصاد شبکه یک سیما در گفتگویی با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های اقتصادی این شبکه و بازخوردهایی که از این برنامه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی داشته‌اند به خبرنگار مهر بیان کرد: به نظرم در میان برنامه‌های اقتصادی‌ای که داریم «پایش» و جشنواره «کارآفرینی» بیشتر مورد اقبال گرفته‌اند اما برنامه‌های دیگری هم داریم که به زودی مخاطبانش را جذب می‌کند از جمله برنامه جدید اقبال واحدی با نام «مستقیم آبادی» که از برندهای قدیمی شبکه است و دوباره احیا شده است.

وی به دو برنامه جدید هم اشاره و بیان کرد: همچنین برنامه‌هایی چون «ایده طلایی» و «نقشه گنج» را داریم که با بازخورد مثبت مواجه می‌شوند و «نقشه گنج» اتفاقات عجیبی را هم رقم می‌زند.

اقدامات رسانه‌ای در راستای اقتصاد

سیاح در ادامه درباره اقدامات موثری که در برنامه‌های اقتصادی می‌توان رقم زد عنوان کرد: از سال ۹۱ که مسئولیت گروه اقتصاد به عهده من بوده است و عملیات‌های مختلف رسانه‌ای انجام داده‌ایم. به طور مثال سال‌هایی که داعش به عراق و منطقه وارد شد مردم را دعوت و تشویق کردیم که به جای سفر به ترکیه و کشور حامی داعش به مناطقی از خود ایران بروند. همچنین در سالی که پسته گران شده بود جریانی ساختیم و طی آن خواهش کردیم که مردم بدون پسته سر کنند.

وی اضافه کرد: معرفی کارآفرینان از دیگر اقدامات ما بود که بازخوردهای خوبی هم داشت، یک بار هم فردی را دعوت کردیم که داستان فراز و نشیب‌های زندگی اقتصادی و حرفه‌ای خود را بیان کرده بود و همان شب پیامی هم برای ما رسیده بود که یک نفر نوشته بود به دلیل مشکلات اقتصادی قرار بود خودکشی کند و وقتی دیده بود یک یتیم از زیر صفر به کارآفرین موفق تبدیل شده منصرف شده است.

تسهیلگری کارآفرینی می‌کنیم

مدیر گروه اقتصاد شبکه یک درباره اینکه چرا در برنامه‌ها بیشتر از کارآفرینان دعوت می‌شود و کمتر خود کارآفرینی در تلویزیون آموزش داده می‌شود نیز گفت: ما از ابتدای امسال در شبکه یک دعوت از کارآفرینان را کم کرده‌ایم و به جای آن یک گام جلوتر رفته‌ایم و به نوعی تسهیلگری کارآفرینی می‌کنیم یعنی کسانی را دعوت می‌کنیم که به شریک یا سرمایه گذار و نماینده فروش نیاز دارند. ما اسم این کار را تسهیلگری کارآفرینی گذاشته‌ایم و به جای اینکه صرفاً خاطرات کارآفرینان بیان شود کارشان را تسهیل کرده و شرایط را برایشان فراهم می‌کنیم.

وی درباره تاثیر این برنامه‌ها نیز عنوان کرد: ما بازخوردهای زیادی از کارآفرینان داشته‌ایم که با حضور در تلویزیون فروششان بیشتر شده است یا از آن‌ها نمایندگی می‌خواهند و در تلاش با ارتباط‌گیری با آن‌ها هستند.

هیچ‌گاه برای دعوت از کارآفرین پول نگرفته‌ایم

سیاح در ادامه در پاسخ به اینکه گفته می‌شود برخی برای حضور در برنامه‌های کارآفرینی پول پرداخت می‌کنند، اظهار کرد: در شبکه یک سیما هیچ گاه کارآفرین پولی نیاورده‌ایم و نخواهیم آورد تا مردم به تجربه‌ها، رموز و حرف کارآفرین اعتماد کنند و هیچ گاه قبول نکرده‌ایم کارآفرینی بیاید که به خاطر حضورش در برنامه پول پرداخت کند. البته بیرون از اینجا بسیاری ممکن است بگویند با پول، شخصی را به برنامه می‌آورند اما اگر کسی توانست مدرکی بر این اساس بیاورد ما به او جایزه می‌دهیم.

وی در پایان بیان کرد: حتی پیش آمده است کارآفرینانی خبر داده‌اند که شخصی با آن‌ها تماس گرفته است تا با دریافت پول آن‌ها را به تلویزیون بیاورد و من هم گفتم آن‌ها را به تلویزیون بکشانند تا پیگیری کنیم چه کسانی هستند. ما به دلایلی که گفتیم حتی برنامه‌های مشارکتی را هم قبول نمی‌کنیم البته این بدان معنا نیست که صداوسیما برنامه‌های مشارکتی ندارد اما خود ما در برنامه‌های کارآفرینی مشارکت قبول نمی‌کنیم و در هر حال چنین لابی‌هایی برای دریافت پول در شبکه یک نداریم.