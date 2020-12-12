لایروبی ۷۵ درصدی کانال های منتهی به تالاب آلاگل

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا کنعانی اظهار کرد: لایروبی کانالهای منتهی به تالاب بین المللی آلاگل در راستای صیانت و رعایت حق آبه تالاب در حال اجرا است.
وی افزود: در این طرح تمام کانالهایی که در مسیر گنبد به تالاب قرار دارند با استفاده از تجهیزات لجستیکی مناسب لایروبی میشوند.
مدیرکل حفاظت از محیط زیست گلستان بیان کرد: لایروبی کانالهای آلاگل با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال انجام بوده و به زودی شاهد آغاز پروژه لایروبی کانالهای تالاب آجی گل هم خواهیم بود.
کنعانی اضافه کرد: پیمانکار تالاب آجی گل هم مشخص شده و عملیات اجرایی در هفتههای آینده آغاز خواهد شد.
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