  1. استانها
  2. گلستان
۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۹:۳۱

مدیرکل محیط زیست گلستان خبرداد

لایروبی ۷۵ درصدی کانال های منتهی به تالاب آلاگل

لایروبی ۷۵ درصدی کانال های منتهی به تالاب آلاگل

گرگان- مدیرکل حفاظت از محیط زیست گلستان از پیشرفت ۷۵ درصدی پروژه لایروبی کانال های منتهی به تالاب بین المللی آلاگل در گنبدکاووس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدرضا کنعانی اظهار کرد: لایروبی کانال‌های منتهی به تالاب بین المللی آلاگل در راستای صیانت و رعایت حق آبه تالاب در حال اجرا است.

وی افزود: در این طرح تمام کانال‌هایی که در مسیر گنبد به تالاب قرار دارند با استفاده از تجهیزات لجستیکی مناسب لایروبی می‌شوند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست گلستان بیان کرد: لایروبی کانال‌های آلاگل با پیشرفت ۷۵ درصدی در حال انجام بوده و به زودی شاهد آغاز پروژه لایروبی کانال‌های تالاب آجی گل هم خواهیم بود.

کنعانی اضافه کرد: پیمانکار تالاب آجی گل هم مشخص شده و عملیات اجرایی در هفته‌های آینده آغاز خواهد شد.

کد مطلب 5093370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها